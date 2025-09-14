India vs Pakistan Match highlights: पाकिस्तान हुआ चारो खाने चित, भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम
India vs Pakistan Match highlights: पाकिस्तान हुआ चारो खाने चित, भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम

🕒 Updated: Sep 14, 2025 | 11:48 PM IST

India vs Pakistan Match highlights: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए. 128 रनों की चुनौती के जवाब में भारतीय टीम ने केवल तीन विकेट खोकर आसानी से यह मैच जीत लिया. भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बनाए. कप्तानी पारी खेलते हुए सूर्या ने 37 गेंदों में 47 रन बनाए. इसके अलावा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31-31 रन बनाए.

India vs Pakistan Match highlights: पाकिस्तान हुआ चारो खाने चित, भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम

इससे पहले, भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज पस्त दिखे उन्हें काफी रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. पाकिस्तान की आधी टीम महज 64 रनों पर पवेलियन लौट गई, लेकिन शाहीन अफरीदी ने आखिरी ओवरों में 33 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया. भारत की ओर से सबसे ज्यादा 3 विकेट कुलदीप यादव ने लिए. अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए इसके अलावा हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिया.

IND vs Pak Live Score:  PAK 127/9 

IND 131/3 (15 over 5 ball)

भारत ने 7 विकेट से मैच जीत लिया 

IND vs Pak Live Score: एशिया कप 2025 में रविवार (14 सितंबर, 2025) भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जा रहा है. मैच की पल-पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे.

Live Updates

  • 23:17 (IST) 14 Sep 2025

    India vs Pakistan LIVE Updates: पाकिस्तान हुआ चारों खाने चित, भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम

    India vs Pakistan Live Score Updates in hindi: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए. 128 रनों की चुनौती के जवाब में भारतीय टीम ने केवल तीन विकेट खोकर आसानी से यह मैच जीत लिया.

  • 23:06 (IST) 14 Sep 2025

    India vs Pakistan LIVE Updates: पाकिस्तान ने भारत को दिया तीसरा झटका लेकिन लक्ष्य के करीब है भारतीय टीम

    India vs Pakistan Live Score Updates in hindi: सैम अयूब की गेंद पर तिलक वर्मा बोल्ड हो गए. सैम अयूब ने अपना तीसरा विकेट लिया. लेकिन भारतीय टीम अपने लक्ष्य के करीब है 41 गेंद में महज 27 रनों की दरकार है

  • 22:50 (IST) 14 Sep 2025

    India vs Pakistan LIVE Updates: भारत को जीत के लिए चाहिए 40  रन

    India vs Pakistan Live Score Updates in hindi: कप्तान सूर्या तिलक ने मिलकर भारतीय पारी को बखूबी संभाल लिया है अब भारत को जीत के लिए 60 गेंद में 40 रन चाहिए। टीम ने 10 ओवर में दो विकेट खोकर 88 रन बना लिए हैं.

  • 22:37 (IST) 14 Sep 2025

    India vs Pakistan LIVE Updates: पावरप्ले में भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर बनाएं 61 रन

    India vs Pakistan Live Score Updates in hindi: भारत ने पावरप्ले में 2 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए हैं, भारतीय टीम को अब 84 गेंदों में 67 राण की जरुरत है क्रीज पर तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य की साझेदारी ने 20 गेंदों में 23 रन बनाएं हैं.

  • 22:26 (IST) 14 Sep 2025

    India vs Pakistan LIVE Updates: अभिषेक ने गवाया अपना विकेट

    India vs Pakistan Live Score Updates in hindi:  सैम अयूब की गेंद पर अभिषेक शर्मा, फ़हीम अशरफ़ द्वारा कैच आउट हो गए. अभिषेक को पता था कि लॉन्ग-ऑफ है, फिर भी उन्होंने शॉट मारा और अपना विकेट गवा बैठे.

India vs Pakistan Match highlights: पाकिस्तान हुआ चारो खाने चित, भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम

India vs Pakistan Match highlights: पाकिस्तान हुआ चारो खाने चित, भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम
India vs Pakistan Match highlights: पाकिस्तान हुआ चारो खाने चित, भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम
India vs Pakistan Match highlights: पाकिस्तान हुआ चारो खाने चित, भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम
India vs Pakistan Match highlights: पाकिस्तान हुआ चारो खाने चित, भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम