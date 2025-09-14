India vs Pakistan Match highlights: पाकिस्तान हुआ चारो खाने चित, भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम

India vs Pakistan Match highlights: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए. 128 रनों की चुनौती के जवाब में भारतीय टीम ने केवल तीन विकेट खोकर आसानी से यह मैच जीत लिया. भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बनाए. कप्तानी पारी खेलते हुए सूर्या ने 37 गेंदों में 47 रन बनाए. इसके अलावा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31-31 रन बनाए.

इससे पहले, भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज पस्त दिखे उन्हें काफी रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. पाकिस्तान की आधी टीम महज 64 रनों पर पवेलियन लौट गई, लेकिन शाहीन अफरीदी ने आखिरी ओवरों में 33 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया. भारत की ओर से सबसे ज्यादा 3 विकेट कुलदीप यादव ने लिए. अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए इसके अलावा हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिया.

IND vs Pak Live Score: PAK 127/9

IND 131/3 (15 over 5 ball)

