India vs Pakistan Match highlights: पाकिस्तान हुआ चारो खाने चित, भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम

India vs Pakistan Match highlights: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए. 128 रनों की चुनौती के जवाब में भारतीय टीम ने केवल तीन विकेट खोकर आसानी से यह मैच जीत लिया. भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बनाए. कप्तानी पारी खेलते हुए सूर्या ने 37 गेंदों में 47 रन बनाए. इसके अलावा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31-31 रन बनाए.
इससे पहले, भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज पस्त दिखे उन्हें काफी रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. पाकिस्तान की आधी टीम महज 64 रनों पर पवेलियन लौट गई, लेकिन शाहीन अफरीदी ने आखिरी ओवरों में 33 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया. भारत की ओर से सबसे ज्यादा 3 विकेट कुलदीप यादव ने लिए. अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए इसके अलावा हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिया.
भारत ने 7 विकेट से मैच जीत लिया
India vs Pakistan Live Score Updates in hindi: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए. 128 रनों की चुनौती के जवाब में भारतीय टीम ने केवल तीन विकेट खोकर आसानी से यह मैच जीत लिया.
India vs Pakistan Live Score Updates in hindi: सैम अयूब की गेंद पर तिलक वर्मा बोल्ड हो गए. सैम अयूब ने अपना तीसरा विकेट लिया. लेकिन भारतीय टीम अपने लक्ष्य के करीब है 41 गेंद में महज 27 रनों की दरकार है
India vs Pakistan Live Score Updates in hindi: कप्तान सूर्या तिलक ने मिलकर भारतीय पारी को बखूबी संभाल लिया है अब भारत को जीत के लिए 60 गेंद में 40 रन चाहिए। टीम ने 10 ओवर में दो विकेट खोकर 88 रन बना लिए हैं.
India vs Pakistan Live Score Updates in hindi: भारत ने पावरप्ले में 2 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए हैं, भारतीय टीम को अब 84 गेंदों में 67 राण की जरुरत है क्रीज पर तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य की साझेदारी ने 20 गेंदों में 23 रन बनाएं हैं.
India vs Pakistan Live Score Updates in hindi: सैम अयूब की गेंद पर अभिषेक शर्मा, फ़हीम अशरफ़ द्वारा कैच आउट हो गए. अभिषेक को पता था कि लॉन्ग-ऑफ है, फिर भी उन्होंने शॉट मारा और अपना विकेट गवा बैठे.