IND VS NZ Live Score Updates: न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया कहां खेलेगी 5वां मैच? जानें मौसम, पिच और प्लेइंग-11 के बारे में

India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 5th T20I Scorecard Live: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी-20 सीरीज का अंतिम मुकाबला शनिवार (31, 2026) की शाम को खेला जाएगा. टीम इंडिया पहले ही लगातार तीन मुकाबले जीत चुकी है, लेकिन यह मैच भारत के लिए भी अहम होगा. न्यूजीलैंड की टीम जहां अंतिम मुकाबला जीतकर 5 मैचों की सीरीज को 2-3 करना चाहेगी और बुलंद हौसलों के साथ टी-20 वर्ल्ड कप में जाना चाहेगी तो टीम इंडिया के लिए भी यह मैच जीतना बेहद जरूरी है. सूर्यकुमार की कप्तानी में टीम इंडिया यह मैच जीत सीरीज 4-1 के बड़े अंतर से जीतकर विश्वकप में जाएगी. इससे टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होंगे. यही वजह है कि सीरीज का 5वां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के बीच 5वां टी20 मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में मौजूद ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला जाएगा. यह मैच भी शाम को 7 बजे से शुरू होगा, जबकि इसके लिए टॉस 6 बजकर 30 मिनट पर होगा. वहीं, दर्शक न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच 5वें टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे. इसके अलावा टीवी पर मैच को कई बोलियों और भाषाओं में कमेंट्री के साथ देखा जा सकेगा. इस बीच खबर है कि टीम इंडिया 5वें टी-20 मैच में कुछ बदलाव कर सकती है. ओपनर संजू सैमसन पिछली कई पारियों में नाकाम रहे हैं. ऐसे में उनकी जगह किसी और को जगह दी जा सकती है. इसके साथ ही कुछ खिलाड़ियों को अंतिम मैच में आराम भी दिया जा सकता है.

