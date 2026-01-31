Live

IND VS NZ Live Score Updates: न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया कहां खेलेगी 5वां मैच? जानें मौसम, पिच और प्लेइंग-11 के बारे में

🕒 Updated: January 31, 2026 01:37:06 PM IST

India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 5th T20I Scorecard Live: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी-20 सीरीज का अंतिम मुकाबला शनिवार (31, 2026) की शाम को खेला जाएगा. टीम इंडिया पहले ही लगातार तीन मुकाबले जीत चुकी है, लेकिन यह मैच भारत के लिए भी अहम होगा. न्यूजीलैंड की टीम जहां अंतिम मुकाबला जीतकर 5 मैचों की सीरीज को 2-3 करना चाहेगी और बुलंद हौसलों के साथ टी-20 वर्ल्ड कप में जाना चाहेगी तो टीम इंडिया के लिए भी यह मैच जीतना बेहद जरूरी है. सूर्यकुमार की कप्तानी में टीम इंडिया यह मैच जीत सीरीज 4-1 के बड़े अंतर से जीतकर विश्वकप में जाएगी. इससे टीम  इंडिया के खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होंगे. यही वजह है कि सीरीज का 5वां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के बीच 5वां टी20 मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में मौजूद ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला जाएगा. यह मैच भी शाम को 7 बजे से शुरू होगा, जबकि इसके लिए टॉस 6 बजकर 30 मिनट पर होगा. वहीं, दर्शक न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच 5वें टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे. इसके अलावा टीवी पर मैच को कई बोलियों और भाषाओं में कमेंट्री के साथ देखा जा सकेगा. इस बीच खबर है कि टीम इंडिया 5वें टी-20 मैच में कुछ बदलाव कर सकती है. ओपनर संजू सैमसन पिछली कई पारियों में नाकाम रहे हैं. ऐसे में उनकी जगह किसी और को जगह दी जा सकती है.  इसके साथ ही कुछ खिलाड़ियों को अंतिम मैच में आराम भी दिया जा सकता है.

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी-20 सीरीज का अंतिम मुकाबला शनिवार (31, 2026) की शाम को खेला जाएगा.
टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी-20 सीरीज का अंतिम मुकाबला शनिवार (31, 2026) की शाम को खेला जाएगा.
India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 5th T20I Scorecard Live: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच केरल के तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में मौजूद ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला जाना है.

  • 13:36 (IST) 31 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score Updates: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11

    IND VS NZ Live Score Updates: भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के अंतिम मुकाबले में दोनों टीमें मैच जीतना चाहेंगे, इसलिए बदलाव की उम्मीद कमी है. दोनों टीमों के खिलाड़ी इस प्रकार रह  सकते हैं.

      टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई. 

    न्यूजीलैंड टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे, मैट हेनरी, जैकब डफी, माइकल ब्रैसवेल, रचिन रविंद्र, काइल जैमीसन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी और जैक फाउल्स.

  • 13:33 (IST) 31 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score Updates: इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम

    IND VS NZ Live Score Updates: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के 5वां और अंतिम मुकाबले के दौरान मौसम को लेकर जानकारी सामने आई है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, मैच के दौरान आसामान साफ रहने की उम्मीद है, सिर्फ 10 प्रतिशत बारिश की संभावना है. मैच के दौरान तापमान 22 डिग्री तक रहने की उम्मीद है. शाम को ओस गिरेगी. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

  • 13:31 (IST) 31 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score Updates: इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20 मैच कितने बजे होगा शुरू?

    IND VS NZ Live Score Updates: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला भारतीय समय के अनुसार, शनिवार (31 जनवरी, 2026) की  शाम को 7:00 बजे से शुरू होगा, जबकि मुकाबले का टॉस 6:30 बजे होगा. 

  • 13:03 (IST) 31 Jan 2026

