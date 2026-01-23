IND VS NZ Live Score: न्यूजीलैंड के साथ दूसरा T-20 आज, अक्षर की जगह किसको मिलेगा मौका, कहां होगा मैच; यहां जानें सबकुछ

India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 2nd T20I Scorecard Live: न्यूजीलैंड के साथ टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को खेला जाएगा. टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच रायपुर (छ्त्तीसगढ़) के शहीद वीर नारायन सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. रोचक बात यह है कि इस मैदान पर अब तक सिर्फ एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हुआ है, जिसमें टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देते हुए जीत हासिल की. पहले मैच में धमाकेदार जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं. शुक्रवार को भी सबकी नजरें टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर रहेंगीं, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में शानदर प्रदर्शन करते हुए 84 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा, टी-20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी फॉर्म में वापसी करते हुए नजर आए. ऐसे में शुक्रवार को न्यूजीलैंड की टीम अच्छा प्रदर्शन करके भारत से बराबरी करना चाहेगी. बॉलर और बैटर अक्षर पटेल पिछले मैच में चोटिल हो गए हैं, ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में अपनी प्लेइंग-11 में भी बदलाव कर सकती है. उनकी जगह किसी बॉलर को उतार सकती है. भारत की ओर से टीम इंडिया के कप्तानी सूर्यकुमार यादव मोर्चे पर हैं तो न्यूजीलैंड टी20 टीम की कप्तानी मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच भारतीय समय के मुताबिक, शुक्रवार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा. सीरीज के दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

