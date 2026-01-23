Live

IND VS NZ Live Score: न्यूजीलैंड के साथ दूसरा T-20 आज, अक्षर की जगह किसको मिलेगा मौका, कहां होगा मैच; यहां जानें सबकुछ

🕒 Updated: January 23, 2026 02:19:00 PM IST

India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 2nd T20I Scorecard Live: न्यूजीलैंड के साथ टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को खेला जाएगा. टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच रायपुर (छ्त्तीसगढ़) के शहीद वीर नारायन सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.  रोचक बात यह है कि इस मैदान पर अब तक सिर्फ एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हुआ है, जिसमें टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देते हुए जीत हासिल की. पहले मैच में धमाकेदार जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं. शुक्रवार को भी सबकी नजरें टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर रहेंगीं, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में शानदर प्रदर्शन करते हुए 84 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा, टी-20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी फॉर्म में वापसी करते हुए नजर आए. ऐसे में शुक्रवार को न्यूजीलैंड की टीम अच्छा प्रदर्शन करके भारत से बराबरी करना चाहेगी. बॉलर और बैटर अक्षर पटेल पिछले मैच में चोटिल हो गए हैं, ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में अपनी प्लेइंग-11 में भी बदलाव कर सकती है. उनकी जगह किसी बॉलर को उतार सकती है. भारत की ओर से टीम इंडिया के कप्तानी सूर्यकुमार यादव मोर्चे पर हैं तो न्यूजीलैंड टी20 टीम की कप्तानी मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच भारतीय समय के मुताबिक, शुक्रवार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा, जबकि  टॉस 6:30 बजे होगा. सीरीज के दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 2nd T20I Scorecard Live: पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर स्टेडियम में शुक्रवार को भिड़ेगी.
India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 2nd T20I Scorecard Live: पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर स्टेडियम में शुक्रवार को भिड़ेगी.
India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 2nd T20I Scorecard Live: पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर स्टेडियम में शुक्रवार को भिड़ेगी.

Live Updates

  • 14:18 (IST) 23 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score: रायपुर के मैदान में किसका रिकॉर्ड अच्छा

    IND VS NZ Live Score:  रायपुर के मैदान पर सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेल गया है. वर्ष 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था. इस दौरान टीम इंडिया ने 174 रन डिफेंड करते हुए 20 रनों से मुकाबला जीता था. इस बार भी टीम इंडिया यहां जीतना चाहेगी.

  • 14:16 (IST) 23 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score: मैच के दौरान कैसा रहेगा रायपुर में मौसम का मिजाज

    IND VS NZ Live Score: Accuweather के ताजा अपडेट के अनुसार, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को खेले जाने वाले मैच के दौरान रायपुर में मौसम साफ रहने वाला है. इस बीच यहां का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि शाम के समय तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है.  बारिश तो नहीं होगी, लेकिन मैच के दौरान हवा 8 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगी.

  • 13:15 (IST) 23 Jan 2026

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
IND VS NZ Live Score: न्यूजीलैंड के साथ दूसरा T-20 आज, अक्षर की जगह किसको मिलेगा मौका, कहां होगा मैच; यहां जानें सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND VS NZ Live Score: न्यूजीलैंड के साथ दूसरा T-20 आज, अक्षर की जगह किसको मिलेगा मौका, कहां होगा मैच; यहां जानें सबकुछ
IND VS NZ Live Score: न्यूजीलैंड के साथ दूसरा T-20 आज, अक्षर की जगह किसको मिलेगा मौका, कहां होगा मैच; यहां जानें सबकुछ
IND VS NZ Live Score: न्यूजीलैंड के साथ दूसरा T-20 आज, अक्षर की जगह किसको मिलेगा मौका, कहां होगा मैच; यहां जानें सबकुछ
IND VS NZ Live Score: न्यूजीलैंड के साथ दूसरा T-20 आज, अक्षर की जगह किसको मिलेगा मौका, कहां होगा मैच; यहां जानें सबकुछ