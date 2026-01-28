Live

IND VS NZ Live Score Updates: चौथे टी-20 मैच में सूर्यकुमार-गौतम गंभीर बदल सकते हैं टीम के खिलाड़ी, यहां जानें पिच और वैदर का पूरा हाल

January 28, 2026 03:18:25 PM IST

India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 2nd T20I Scorecard Live: न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच 5 टी-20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा. टीम इंडिया पहले ही लगातार तीन मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुकी है. एक ओर जहां सीरीज गंवा चुकी न्यूजीलैंड की टीम चौथे मैच में इज्जत बचाने के लिए उतरेगी तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया चौथा मैच भी जीतकर विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहेगी. विशाखापट्टनम के मैदान की बात करें तो अब तक यहां पर 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं. इनमें घरेलू टीम यानी भारत को 3 जीत मिली है. वहीं, एक मैच में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट से टीम इंडिया हार गई थी. इस मैदान पर वर्ष 2012 में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार टी20 मैच आयोजित जरूर हुआ था लेकिन वो मैच कैंसिल कर दिया गया था. बुधवार (28 जनवरी, 2026) को भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू होगा. वहीं, मुकाबले के लिए टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी 6 बजकर 30 मिनट पर होगा. दर्शक टीम इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के बीच चौथे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे. इसके अलावा टीम इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के चौथे मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर तमाम भाषाओं की कमेंट्री के साथ आप देख सकते हैं. इनमें भोजपुरी बोली भी शामिल है, जिसके करोड़ों दर्शक हैं. इस बोली में कमेंट्रेटर बेहद रोचक अंदाज में मैच की लाइव प्रस्तुति देते हैं. 

IND VS NZ Live Score Updates: न्यूजीलैंड चौथे मैच में वापसी करना चाहेगी तो टीम इंडिया क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ेगी. लगातार तीन मैच जीतकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हौसले सातवें आसमान पर हैं.

Live Updates

  • 15:18 (IST) 28 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score Updates: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम में हो सकता है बदलाव, कई खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

    IND VS NZ Live Score Updates: तीनों मैचों में टीम इंडिया के जोरदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड की हालत पस्त है. कीवी टीम प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव कर सकती है, वहीं भारतीय टीम में नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर कुलदीप यादव को इस मैच में आराम दिया जा सकता है. टीम इंडिया सीरीज जीत चुकी है, इसलिए कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर इस मैच में बदलाव का जोखिम ले सकते हैं.

  • 15:10 (IST) 28 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score Updates:  टीम इंडिया-न्यूजीलैंड में से किसका पलड़ा भारी

    IND VS NZ Live Score Updates: न्यूजीलैंड और भारत के बीच T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 28 मैच हुए हैं. इनमें भारत ने 17 मैचों में जीत दर्ज कर ली है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम  10 मैच ही जीत सकी है.  एक मुकाबला टाई रहा था.

  • 14:55 (IST) 28 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score Updates: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की ये हो सकती है संभावित प्लेइंग-11

    IND VS NZ Live Score Updates: 5 टी-20 सीरीज के चौथे मुकाबले में भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. फिलहाल टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की यह संभावित प्लेइंग-11 है. 
    भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे.

    न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फाउल्स, मैट हेनरी, जैकब डफी, माइकल ब्रैसवेल, रचिन रविंद्र और काइल जैमीसन.

  • 14:48 (IST) 28 Jan 2026

IND VS NZ Live Score Updates: चौथे टी-20 मैच में सूर्यकुमार-गौतम गंभीर बदल सकते हैं टीम के खिलाड़ी, यहां जानें पिच और वैदर का पूरा हाल

