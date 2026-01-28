IND VS NZ Live Score Updates: चौथे टी-20 मैच में सूर्यकुमार-गौतम गंभीर बदल सकते हैं टीम के खिलाड़ी, यहां जानें पिच और वैदर का पूरा हाल

India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 2nd T20I Scorecard Live: न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच 5 टी-20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा. टीम इंडिया पहले ही लगातार तीन मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुकी है. एक ओर जहां सीरीज गंवा चुकी न्यूजीलैंड की टीम चौथे मैच में इज्जत बचाने के लिए उतरेगी तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया चौथा मैच भी जीतकर विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहेगी. विशाखापट्टनम के मैदान की बात करें तो अब तक यहां पर 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं. इनमें घरेलू टीम यानी भारत को 3 जीत मिली है. वहीं, एक मैच में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट से टीम इंडिया हार गई थी. इस मैदान पर वर्ष 2012 में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार टी20 मैच आयोजित जरूर हुआ था लेकिन वो मैच कैंसिल कर दिया गया था. बुधवार (28 जनवरी, 2026) को भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू होगा. वहीं, मुकाबले के लिए टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी 6 बजकर 30 मिनट पर होगा. दर्शक टीम इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के बीच चौथे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे. इसके अलावा टीम इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के चौथे मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर तमाम भाषाओं की कमेंट्री के साथ आप देख सकते हैं. इनमें भोजपुरी बोली भी शामिल है, जिसके करोड़ों दर्शक हैं. इस बोली में कमेंट्रेटर बेहद रोचक अंदाज में मैच की लाइव प्रस्तुति देते हैं.

IND VS NZ Live Score Updates: न्यूजीलैंड चौथे मैच में वापसी करना चाहेगी तो टीम इंडिया क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ेगी.