IND VS NZ Live Score Updates: कितने बजे शुरू होगा पहला टी-20 मैच? कहां देख सकेंगे लाइव और क्या होगी प्लेइंग-11

IND Vs NZ 1st T20I Scorecard Live: न्यूजीलैंड के हाथों वन डे सीरीज गंवाने वाली टीम इंडिया अब टी-20 सीरीज में इसका बदला लेना चाहेगी. बुधवार (21 जनवरी, 2025) से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज की शुरुआत हो रही है. टी-20 सीरीज का पहला मैच नागपुर (महाराष्ट्र) के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. पहला मैच रोमांचक होने के आसार हैं, क्योंकि टीम इंडिया जहां पहला मुकाबला जीतकर अपना मनोबल बाकी मैचों के लिए बढ़ाना चाहेगी तो न्यूजीलैंड मजबूत मनोबल के साथ ही मैच खेलने उतरेगी. वनडे सीरीज जीतने वाली न्यूजीलैंड के हौसले बुलंद हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला पहला टी-20 मैच बुधवार को शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस मैच में टॉस के लिए दोनों कप्तान 6.30 बजे मैदान पर उतरेंगे. टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला दर्शक टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. इसके अलावा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके अलावा आप मैच से जुड़े अपडेट के लिए Inkhabar.com से जुड़े रहें. कागजों पर दोनों ही टीमें मजबूत हैं. टीम इंडिया ने विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अब तक 5 मैच खेले हैं. इनमें 3 मैचों में जीत मिली है और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. 2022 में पिछली बार टीम इंडिया ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 मैच खेला था. इस मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 25 टी-20 आई मैच खेले गए हैं.भारत ने 14 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड 10 मैचों में जीती है. इस लिहाज से भारत का पलड़ा भारी है. टीम इंडिया की टी-20 टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं. वह पिछले कुछ मैचों में फ्लॉप रहे हैं, ऐसे में उन पर खास नजरें रहेंगी. इसके बाद वर्ल्ड कप शुरू होना है. ऐसे में यह एक तरह वॉर्म अप की तरह है, लेकिन जीत से टीम इंडिया का मनोबल लगातार बढ़ेगा.

टीम इंडिया बुधवार को इस साल का पहला टी-20 मैच खेलेगी