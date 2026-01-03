IND vs NZ ODI Squad Announcement Live: श्रेयस अय्यर को लेकर क्या है अपडेट?

IND vs NZ ODI Squad Announcement Live: न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम के सिलेक्शन पर ऋषभ पंत के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. 18 महीने से एक भी वनडे न खेलने के बावजूद पंत को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर भी टीम से बाहर किया जा सकता है, जिससे सवाल उठ रहे हैं. अगर विजय हजारे ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन को देखें तो वो मिला जुला रहा है. जहां उन्होंने चार मैचों में 121 रन बनाए हैं, जबकि केएल राहुल पहली पसंद के विकेटकीपर बने हुए हैं.

अगर पंत को टीम से बाहर किया जाता है, तो सेलेक्टर्स शानदार फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल की तरफ देख सकते हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है या फिर ईशान किशन को वापस बुला सकते हैं, जो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे.