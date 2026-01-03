IND vs NZ ODI Squad Announcement Live: श्रेयस अय्यर को लेकर क्या है अपडेट?

IND vs NZ ODI Squad Announcement Live: न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम के सिलेक्शन पर ऋषभ पंत के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. 18 महीने से एक भी वनडे न खेलने के बावजूद पंत को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर भी टीम से बाहर किया जा सकता है, जिससे सवाल उठ रहे हैं. अगर विजय हजारे ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन को देखें तो वो मिला जुला रहा है. जहां उन्होंने चार मैचों में 121 रन बनाए हैं, जबकि केएल राहुल पहली पसंद के विकेटकीपर बने हुए हैं.
अगर पंत को टीम से बाहर किया जाता है, तो सेलेक्टर्स शानदार फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल की तरफ देख सकते हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है या फिर ईशान किशन को वापस बुला सकते हैं, जो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे.
IND vs NZ ODI Squad Announcement Live: भारत के वनडे वाइस-कैप्टन श्रेयस अय्यर पेट की गंभीर चोट से ठीक होने के बाद नेशनल वनडे टीम में वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. उनकी वापसी अजीत अगरकर की अगुवाई वाली नेशनल सिलेक्शन कमेटी पर निर्भर करती है, जो जल्द ही न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान करेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सीरीज 11 जनवरी को वडोदरा में शुरू होगी. बाकी मैच 14 जनवरी को राजकोट और 18 जनवरी को इंदौर में खेले जाएंगे.
इस बात की संभावना है कि अय्यर को ‘फिटनेस के आधार पर’ चुना जा सकता है, जैसा कि कप्तान शुभमन गिल की चोट के बाद हाल ही में वापसी हुई थी.
IND vs NZ ODI Squad Announcement Live: पूर्व भारतीय विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने कहा, "मुझे बस 2019 वाली बात का डर है, जब आपने मिडिल ऑर्डर में बैकअप तैयार नहीं किए थे. पंत अभी भी सात से आठ साल तक खेल सकते हैं. अगर उन्हें लगता है कि वे उनकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्हें उनके साथ काम करना शुरू कर देना चाहिए. वह 2018 से सिस्टम का हिस्सा हैं. अगर नहीं, तो उन्हें एक पक्का दूसरा विकेटकीपर ढूंढना चाहिए और खिलाड़ी को पूरा मौका दिए बिना बदलते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ज़्यादा वनडे नहीं हैं,"
उन्होंने आगे कहा "मैं उन्हें रनों के आधार पर जज नहीं करूंगा. उन्होंने लगभग साढ़े तीन साल से 50 ओवर का फॉर्मेट नहीं खेला है. उनके एक्सीडेंट से पहले, उन्होंने वनडे में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना सपोर्ट करना चाहते हैं,"
IND vs NZ ODI Squad Announcement Live: BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए भारत की टीम की घोषणा आज दोपहर की जाएगी. NI से बात करते हुए, सैकिया ने कहा: “11 जनवरी से, भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेलेगा. आज हमारी सेलेक्टर्स की मीटिंग है और टीम का ऐलान दोपहर में किया जाएगा.”
IND vs NZ ODI Squad Announcement Live: श्रेयस अय्यर की न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए उपलब्धता अभी भी पक्की नहीं है, ऐसे में रुतुराज गायकवाड़ को नंबर 4 पर एक और मौका मिल सकता है, जिन्होंने पिछले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक बनाया था.