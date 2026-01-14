LIVE | IND vs NZ 2026 2nd ODI Live Score: इस बार न्यूजीलैंड बना टॉस का बॉस, भारतीय टीम पहले करेगी बल्लेबाजी; प्लेइंग-11 घोषित

IND vs NZ 2nd ODI Live Score | India vs New Zealand 2nd ODI Live Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर राजकोट में दूसरे वनडे मैच में भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया – चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया है. विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने वडोदरा में पहले वनडे मैच में 301 रन का लक्ष्य हासिल करके शानदार जीत दर्ज की. विराट कोहली वनडे में लगातार छह बार 50 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने की कोशिश करेंगे। वहीं न्यूजीलैंड के लिए, जेडेन लेनोक्स ने अपना वनडे डेब्यू किया.

यहां देखते रहें मैच से जुड़े पल पल के अपडेट

भारत के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली की शानदार फ़ॉर्म ने कुछ अहम खिलाड़ियों की चोट की बढ़ती चिंताओं को कम कर दिया है और भारत उम्मीद करेगा कि यह लिस्ट और लंबी न हो, क्योंकि वे बुधवार को दूसरे मैच में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ जीतने के करीब हैं.

भारत ने सीरीज़ की शुरुआत जीत के साथ की, वडोदरा में पहले मैच में न्यूज़ीलैंड को चार विकेट से हराया, लेकिन मेज़बान टीम ने साइड स्ट्रेन के कारण वाशिंगटन सुंदर को बाकी सीरीज़ के लिए खो दिया.

भारत की प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11

डेवन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हेय (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ाकरी फॉल्क्स, जेडन लेनोक्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क