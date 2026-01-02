Live

IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: अजीत अगरकर की मुंबई में बड़ी बैठक! रोहित-विराट की वापसी तय, लेकिन इन 3 दिग्गजों की होगी छुट्टी?

🕒 Updated: January 2, 2026 03:54:10 PM IST

INDvsNew Zealand ODI Team Announcement Live Updates: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 2026 की शुरुआत 11 जनवरी से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ की मेज़बानी के साथ करेगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा. यह जोड़ी आखिरी बार विजय हज़ारे ट्रॉफी में खेलते हुए दिखी थी, जहां इनदोनों ने शानदार शतक लगाकर घरेलू टूर्नामेंट में जान डाल दी थी. इससे पहले, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में जमकर खेला था. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी टीम चुनने के लिए मुंबई में मीटिंग करने वाले हैं. 

इससे जुड़े पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहें टीम इनखबर के साथ…

IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: नमस्ते दोस्तों! हमारे लाइव कवरेज में आपका स्वागत है, जहाँ हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए टीम के सिलेक्शन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पर नज़र रख रहे हैं. सिलेक्शन कमेटी जल्द ही नामों को फाइनल करने के लिए मीटिंग करेगी. यह पुरुष क्रिकेट टीम का 2026 का पहला असाइनमेंट होगा. सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

Live Updates

  • 15:53 (IST) 02 Jan 2026

    IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: क्या देवदत्त पडिक्कल पर विचार किया जाएगा?

    IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: देवदत्त पडिक्कल लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वह विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने चार पारियों में 101.5 की औसत और 106.01 के स्ट्राइक-रेट से 406 रन बनाए हैं. 37 मैचों में उनका लिस्ट ए औसत 92 से ज़्यादा है, जो मुश्किल से ही यकीन करने लायक है.

  • 14:11 (IST) 02 Jan 2026

    IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: संजू सैमसन एक और विकल्प

    IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: संजू सैमसन एक और नाम हो सकते हैं जिस पर सेलेक्टर्स चर्चा कर सकते हैं. उन्होंने भारत के लिए अपने आखिरी वनडे में सेंचुरी बनाई थी. 2023 में पार्ल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 114 गेंदों पर 108 रन. उनके खिलाफ बात यह है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वह मैच ही आखिरी बार था जब उन्होंने कोई वनडे मैच खेला था चाहे वह इंटरनेशनल हो या घरेलू लेवल पर. सैमसन ने अब दो साल से ज़्यादा समय से लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेला है.

  • 13:28 (IST) 02 Jan 2026

    IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: ऋषभ पंत की जगह कौन लेगा?

    IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: ईशान किशन को हाल ही में सैयद मुश्ताक अली और विजय हज़ारे ट्रॉफी में यादगार प्रदर्शन के बाद भारत की T20I टीम में वापस बुलाया गया है, जहाँ उन्होंने झारखंड को ऐतिहासिक खिताब जिताया था. फाइनल में ईशान ने शतक भी बनाया था. उन्होंने उसी फॉर्म को वनडे क्रिकेट में भी जारी रखा और विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के लिए शतक बनाया, कर्नाटक के खिलाफ 125 रन बनाए. ऐसे में उम्मीद है कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पंत के ऊपर चुना जायेगा.

  • 12:59 (IST) 02 Jan 2026

    IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: क्या ऋषभ पंत को चुना जाएगा?

    IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: एक रिपोर्ट के अनुसार, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड वनडे के लिए टीम में जगह नहीं मिल सकती है. पंत साउथ अफ्रीका वनडे टीम का हिस्सा थे लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। पंत ने भारत के लिए आखिरी वनडे मैच 2024 में श्रीलंका दौरे पर खेला था. भारत कुछ समय से केएल राहुल को अपने पहले पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर चुन रहा है जबकि पंत वनडे में बेंच पर बैठे हैं. 

  • 12:16 (IST) 02 Jan 2026

    IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: रोहित, कोहली पर फोकस

    IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: वनडे करियर की चिंताओं के बीच विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल और घरेलू लेवल पर अपने शानदार प्रदर्शन से जवाब दिया है और अपनी दावेदारी पेश की है। रोहित पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया वनडे के बाद से ही शानदार फॉर्म में हैं, जबकि कोहली लगातार दो बार ज़ीरो पर आउट होने के बाद वापसी करते हुए शानदार फॉर्म में हैं। हाल ही में, दोनों अपनी-अपनी घरेलू टीमों के लिए खेले और शानदार शतक भी बनाया।

