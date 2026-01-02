Live

IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: अजीत अगरकर की मुंबई में बड़ी बैठक! रोहित-विराट की वापसी तय, लेकिन इन 3 दिग्गजों की होगी छुट्टी?

INDvsNew Zealand ODI Team Announcement Live Updates: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 2026 की शुरुआत 11 जनवरी से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ की मेज़बानी के साथ करेगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा. यह जोड़ी आखिरी बार विजय हज़ारे ट्रॉफी में खेलते हुए दिखी थी, जहां इनदोनों ने शानदार शतक लगाकर घरेलू टूर्नामेंट में जान डाल दी थी. इससे पहले, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में जमकर खेला था. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी टीम चुनने के लिए मुंबई में मीटिंग करने वाले हैं. इससे जुड़े पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहें टीम इनखबर के साथ…

IND vs New Zealand ODI Team Announcement Live Updates: नमस्ते दोस्तों! हमारे लाइव कवरेज में आपका स्वागत है, जहाँ हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए टीम के सिलेक्शन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पर नज़र रख रहे हैं. सिलेक्शन कमेटी जल्द ही नामों को फाइनल करने के लिए मीटिंग करेगी. यह पुरुष क्रिकेट टीम का 2026 का पहला असाइनमेंट होगा. सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.