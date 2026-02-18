IND vs NED LIVE Update: भारत-नीदरलैंड मुकाबले में क्या होगी प्लेइंग-11, वेदर और पिच रिपोर्ट भी जान लें

IND vs NED LIVE Update: आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला नीदरलैंड्स के साथ खेलेगी. टीम इंडिया यह मैच हारे या जीते, इससे टॉप-8 यानी क्वार्टरफाइनल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्यकुमार यादव जीत के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे. इस मैच में मुख्य गेंदबाज के साथ कुछ बैटर कभी आराम दिया जा सकता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ बुधवार (18 फरवरी, 2026) को खेलेगी. यह लीग मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच इस मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे. नीदरलैंड टीम की अगुवाई स्कॉट एडवर्ड्स करेंगे, जबकि टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे. नीदरलैंड्स की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है. ऐसे में यह मैच जीतकर भी उसका कुछ भला नहीं होने वाला है. वह इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच ही जीत सकी है. टीम इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का लाइव प्रसारण दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. इसके अलावा, स्टार स्पोर्ट्स के कई चैनल्स पर इस मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा. आप इन चैनलों पर कई भोजपुरी और हरियाणवी बोलियों/भाषाओं में कमेंट्री भी सुन सकते हैं. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर की जाएगी. ऐसे में आप चलते-फिरते भी मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. फ्री में टीवी पर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी देख सकते हैं. फ्री डिश टीवी का कनेक्शन है तो दर्शक डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर मुफ्त में टीम इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच होने वाले मैच का तुत्फ उठा सकते हैं.
