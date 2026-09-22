IND vs JAP T20 Live Score Updates: भारत-जापान मैच पर बारिश का साया, गीली आउटफील्ड के कारण टॉस में देरी, देखें अपडेट

India vs Japan T20I Live Score: भारत और जापान के बीच आज यानी 22 सितंबर को ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यह पहली बार होगा, जब भारत और जापान की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी. ऐसे में फैंस इस मुकाबले के लिए काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन बारिश की वजह से टॉस में देरी हो रही है. जापान में टायफून डुजुआन की वजह से कई शहरों में बारिश हो रही है, जिसका असर सानो में भी देखने को मिल रहा है. सानो में बारिश के कारण मैदान का आउटफील्ड गीला हो गया है, जिसके चलते टॉस में देरी हो रहा है.

भारत-जापान के ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच की लाइव अपडेट्स.

यह ऐतिहासिक मुकाबला भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम एशियन गेम्स से पहले इस मुकाबले को वॉर्म-अप मैच की तरह देख रही है. इस मैच में एक बार फिर सभी की नजरें 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज पर टिकी हुई हैं कि क्या उन्हें जापान के खिलाफ मैदान में उतारा जाएगा? यहां पढ़ें मैच से जुड़े ताजा अपडेट्स…