IND vs ENG U19 Final LIVE Score: इंडिया या फिर इंग्लैंड, किसके पास जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब? यहां जानें मैच का हर अपडेट

India vs England Under 19 WC 2026 Final Live Score Updates | ND vs ENG U19 World Cup 2026 Final Scorecard Live: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप-2026 (CC Under 19 World Cup 2026) का फाइनल मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. इसमें रोचक बात यह है कि भारतीय टीम ने अब तक अंडर- 19 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट सबसे ज्यादा बार खेला है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम किया है. वहीं, फाइनल में टीम इंडिया से भिड़ रही इंग्लैंड की टीम ने वर्ष 1998 में पहली और आखिरी बार इस खिताब को जीता था. इस लिहाज से मनोवैज्ञानिक तौर पर टीम इंडिया फायदे में है, इंग्लैंड टीम भी बुलंद हौसले के साथ हरारे के मैदान में उतरी हुई है. भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के मुकाबले में आयुष म्हात्रे ने जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया.
दोनों टीमों को खिलाड़ी
भारत: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हरवंश पंगालिया, मोहम्मद इनान, उद्धव मोहन, किशन कुमार सिंह
इंग्लैंड: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूरस, बेन मेयस, थॉमस रियू (विकेटकीपर/कप्तान), केलब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, आइजैक मोहम्मद, ल्यूक हैंड्स, विल बेनिसन, अली फारूक
IND vs ENG U19 Final LIVE Score: भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ जैसी अच्छी शुरुआत की जरूरत थी वो नहीं मिल पाई है. ओपनर एरॉन जॉर्ज 11 बॉल पर महज 9 रन की पारी खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे. बेन मेयस ने एलेक्स ग्रीन की बॉल पर उनका कैच पकड़ा. भारत को पहला झटका चौथे ओवर में 20 रन के स्कोर पर लगा. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे ने पारी संभाली. भारत का स्कोर 10 ओवर के बाद 80 रन के पार है. वैभव 40 रन तो आयुष महात्रे 30 रन पर खेल रहे हैं.
IND vs ENG U19 Final LIVE Score: जिम्बाब्वे में खेले जा रहे अंडर-19 वर्ल्ड कप के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल के लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध है. मैच का मजा लेने के लिए ऑन लाइन मोबाइल और लैप टॉप पर इस ऐप पर जा सकते हैं.
IND vs ENG U19 Final LIVE Score: भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 में हुए मुकाबलों की बात करें तो अब तक कुल 55 मैच खेले गए हैं. इंडिया ने 41 मुकाबले जीते हैं जबकि इंग्लैंड को 13 में जीत मिली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा. वर्ल्ड कप की बात करें तो 9 मुकाबलों में से 7 में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि इंग्लिश टीम ने 2 में भारत शिकस्त दी है,
IND vs ENG U19 Final LIVE Score: भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार को दोपहर में अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा है. दोनों ही टीमें अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय रही है. भारतीय टीम की कमान आयुष म्हात्रे के हाथों में है, जबकि थॉमस रियू इंग्लैंड के टीम की कप्तानी कर रहे हैं.