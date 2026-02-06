IND vs ENG U19 Final LIVE Score: इंडिया या फिर इंग्लैंड, किसके पास जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब? यहां जानें मैच का हर अपडेट

India vs England Under 19 WC 2026 Final Live Score Updates | ND vs ENG U19 World Cup 2026 Final Scorecard Live: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप-2026 (CC Under 19 World Cup 2026) का फाइनल मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. इसमें रोचक बात यह है कि भारतीय टीम ने अब तक अंडर- 19 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट सबसे ज्यादा बार खेला है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम किया है. वहीं, फाइनल में टीम इंडिया से भिड़ रही इंग्लैंड की टीम ने वर्ष 1998 में पहली और आखिरी बार इस खिताब को जीता था. इस लिहाज से मनोवैज्ञानिक तौर पर टीम इंडिया फायदे में है, इंग्लैंड टीम भी बुलंद हौसले के साथ हरारे के मैदान में उतरी हुई है. भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के मुकाबले में आयुष म्हात्रे ने जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया.

दोनों टीमों को खिलाड़ी

भारत: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हरवंश पंगालिया, मोहम्मद इनान, उद्धव मोहन, किशन कुमार सिंह



इंग्लैंड: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूरस, बेन मेयस, थॉमस रियू (विकेटकीपर/कप्तान), केलब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, आइजैक मोहम्मद, ल्यूक हैंड्स, विल बेनिसन, अली फारूक