IND vs BAN U19 World Cup 2026 Live Score: अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश से भिड़ेगा भारत, टॉस में क्यों हो रही देरी?

🕒 Updated: January 17, 2026 12:52:36 PM IST

IND vs BAN U19 World Cup 2026 Live Score: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज (17 जनवरी) भारत का मुकाबला बांग्लादेश से है. यह मैच जिम्बाब्वे के बुलावायो स्थित क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय टीम जीत को लय को बरकरार रखना चाहेगी. इस मैच में भी सभी की नजरें एक बार फिर से भारत के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होगी. फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है.

भारत बनाम बांग्लादेश अंडर-19 विश्व कप 2026 लाइव स्कोर
भारत बनाम बांग्लादेश अंडर-19 विश्व कप 2026 लाइव स्कोर

इससे पहले भारत ने क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में बीते गुरुवार को खेले गए आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले मैच को अपने नाम किया। टीम इंडिया ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में यूएसए के खिलाफ डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 6 विकेट से जीत दर्ज की थी.

आज का मुकाबला भारत के लिए ज्यादा मुश्किल वाला हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश को डार्कहॉर्स टीम माना जा सकता है. बांग्लादेश का यह पहला मैच है. बारिश की वजह से बांग्लादेश के दो वार्म-अप मैच छोटे कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें बल्ले और गेंद दोनों से उपयोगी प्रैक्टिस मिली.

Live Updates

  • 12:28 (IST) 17 Jan 2026

