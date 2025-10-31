Warning: Attempt to read property "name" on null in /var/www/html/wp-content/themes/soledad/functions.php on line 8130

Live

IND Vs AUS 2nd T20I Live Cricket Score | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर | AUS 126-6(13.2) | ऑस्ट्रेलिया के खाते में दूसरा मैच, भारत को मिली नाकामी

🕒 Updated: October 31, 2025 06:13:54 PM IST

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर, India vs Australia Live Cricket Score and Updates, IND Vs AUS 2nd T20I Scorecard LIVE: नमस्कार, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरे टी20 मैच के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. 

Ind Vs Aus 2nd T20_ABHISHEK SHARMA_JOSH HAZELWOOD
Ind Vs Aus 2nd T20_ABHISHEK SHARMA_JOSH HAZELWOOD

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मुकाबले के टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज ( 31 अक्टूबर) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जा रहा है. लगातार दूसरे मुकाबले टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम कुल 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. भारत 18.4 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर  सिर्फ 125 रन ही बना पाई.  अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 20 ओवर में 126 रन बनाने होंगे.

जोश हेज़लवुड ने झटके 3 विकेट

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो जोश हेज़लवुड ने 3 विकेट अपने नाम किया. वहीं जेवियर बार्टलेट ने 2 विकेट अपने नाम किया. नाथन एलिस 1 रन बनाकर आउट हो गए.मार्कस स्टोइनिस 1 रन बनाकर आउट हुए.

अभिषेक शर्मा ने बनाए 68 रन

मुकाबले में भारत के कुल टोटल के 50% से भी ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए. अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में 68 रन पारी खेली. उन्होने अपने पारी में कुल 8 चौकें और 2 छक्के लगाएं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: कहां देखें मुकाबला? 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैचों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

IND Vs AUS 2nd T20I Live Cricket Score | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया : लगातार दूसरे मुकाबले टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम कुल 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. भारत 18.4 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर  सिर्फ 125 रन ही बना पाई. मुकाबले से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें inkhabar के साथ.

Live Updates

  • 17:06 (IST) 31 Oct 2025

    India vs Australia Live Cricket Score | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया की जीत!

    India vs Australia Live Cricket Score: ऑस्ट्रेलिया ने MCG में भारत को 4 विकेट से हराया.

  • 17:03 (IST) 31 Oct 2025

    India vs Australia Live Cricket Score | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: बुमराह का डबल धमाका!

    India vs Australia Live Cricket Score: विकेट! जसप्रीत बुमराह ने मैथ्यू शॉर्ट को शून्य पर आउट कर दिया. एक घातक यॉर्कर और शॉर्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। स्टंप हिल गए. बुमराह की क्या गेंदबाजी है! शानदार गेंदबाजी.

  • 16:57 (IST) 31 Oct 2025

    India vs Australia Live Cricket Score | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: सिक्सर!

    India vs Australia Live Cricket Score: छक्का! कुलदीप यादव की गेंद पर मिचेल ओवेन. दाएं हाथ का बल्लेबाज़ घुटने के बल बैठा, गेंद को उठाया और डीप मिड-विकेट की बाउंड्री के ऊपर से गेंद को हिट कर दिया. ऑस्ट्रेलिया अब एक इंच और नज़दीक आ गया है.

  • 16:45 (IST) 31 Oct 2025

    India vs Australia Live Cricket Score | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: चूक गए हर्षित राणा!

    India vs Australia Live Cricket Score: कैच छूटा! कुलदीप यादव की गेंद पर मिचेल ओवेन. ओवेन ने ज़ोरदार शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद का ऊपरी किनारा लग गया. डीप स्क्वायर लेग से दौड़कर आए हर्षित राणा ने कैच छोड़ दिया. सूर्यकुमार यादव इससे खुश नहीं थे. भारत ने एक बड़ा मौका गंवा दिया.

  • 16:38 (IST) 31 Oct 2025

    India vs Australia Live Cricket Score | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: टिम डेविड आउट!

    India vs Australia Live Cricket Score: वरुण चक्रवर्ती ने टिम डेविड को 1 रन पर आउट किया. यह एक आसान आउट था. डेविड ने पुश करने की कोशिश की, लेकिन वरुण को एक डॉली दे दी. स्पिनर ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया.

Load More

IND Vs AUS 2nd T20I Live Cricket Score | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर | AUS 126-6(13.2) | ऑस्ट्रेलिया के खाते में दूसरा मैच, भारत को मिली नाकामी

