IND Vs AUS 2nd T20I Live Cricket Score | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर | AUS 126-6(13.2) | ऑस्ट्रेलिया के खाते में दूसरा मैच, भारत को मिली नाकामी

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर, India vs Australia Live Cricket Score and Updates, IND Vs AUS 2nd T20I Scorecard LIVE: नमस्कार, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरे टी20 मैच के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है.

Ind Vs Aus 2nd T20_ABHISHEK SHARMA_JOSH HAZELWOOD

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मुकाबले के टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज ( 31 अक्टूबर) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जा रहा है. लगातार दूसरे मुकाबले टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम कुल 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. भारत 18.4 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 125 रन ही बना पाई. अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 20 ओवर में 126 रन बनाने होंगे.

जोश हेज़लवुड ने झटके 3 विकेट

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो जोश हेज़लवुड ने 3 विकेट अपने नाम किया. वहीं जेवियर बार्टलेट ने 2 विकेट अपने नाम किया. नाथन एलिस 1 रन बनाकर आउट हो गए.मार्कस स्टोइनिस 1 रन बनाकर आउट हुए.

अभिषेक शर्मा ने बनाए 68 रन

मुकाबले में भारत के कुल टोटल के 50% से भी ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए. अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में 68 रन पारी खेली. उन्होने अपने पारी में कुल 8 चौकें और 2 छक्के लगाएं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: कहां देखें मुकाबला?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैचों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.