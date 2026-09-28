IND vs AFG Quarter Final: भारत-अफगानिस्तान का क्वार्टरफाइनल रद्द, बारिश में धुला मैच, सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया

IND vs AFG Quarter Final Live Score: श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. भारतीय टीम का आज (28 सितंबर) से क्वार्टरफाइनल में अफगानिस्तान से मुकाबला था, लेकिन यह मैच रद्द हो गया. निशिन में ही रही लगातार बारिश की वजह से इस मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया. ऐसे में भारत सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गया. दरअसल, मैच रद्द होने पर नियम के अनुसार बेहतर ICC रैंकिंग वाली टीम को आगे भेजा जाता है. ऐसे में भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. अब भारतीय टीम सेमीफाइनल खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी.

भारत-अफगानिस्तान क्वार्टरफाइनल मैच लाइव अपडेट्स.