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IND vs AFG Quarter Final: भारत-अफगानिस्तान का क्वार्टरफाइनल रद्द, बारिश में धुला मैच, सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया

🕒 Updated: September 28, 2026 10:00:31 AM IST

IND vs AFG Quarter Final Live Score: श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. भारतीय टीम का आज (28 सितंबर) से क्वार्टरफाइनल में अफगानिस्तान से मुकाबला था, लेकिन यह मैच रद्द हो गया. निशिन में ही रही लगातार बारिश की वजह से इस मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया. ऐसे में भारत सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गया. दरअसल, मैच रद्द होने पर नियम के अनुसार बेहतर ICC रैंकिंग वाली टीम को आगे भेजा जाता है. ऐसे में भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. अब भारतीय टीम सेमीफाइनल खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी.

भारत-अफगानिस्तान क्वार्टरफाइनल मैच लाइव अपडेट्स.
भारत-अफगानिस्तान क्वार्टरफाइनल मैच लाइव अपडेट्स.
IND vs AFG Quarter Final Live Score: भारत-अफगानिस्तान का क्वार्टरफाइलन मैच बारिश की वजह से बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया है. इसकी वजह से भारतीय टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई.

Live Updates

  • 09:55 (IST) 28 Sep 2026

    IND vs AFG Quarter Final Live: सेमीफाइनल में पहुंचा भारत

    भारत-अफगानिस्तान का क्वार्टरफाइलन मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है. इसकी वजह से भारतीय टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई.

  • 09:52 (IST) 28 Sep 2026

    IND vs AFG Quarter Final Live: मैच धुला, तो क्या होगा?

    अगर भारत-अफगानिस्तान के क्वार्टरफाइनल मैच में ऐसा हुआ है, तो भारतीय टीम को सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मिल जाएगी. दरअसल, एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में रिजर्व डे नहीं है. ऐसे में अगर मैच रद्द होता है, तो ICC टी20 रैंकिंग में बेहतर नंबर वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है. बता दें कि भारत ICC की मौजूदा टी20 रैंकिंग में नंबर-1 पर है, जबकि अफगानिस्तान रैंकिंग में 10वें नंबर पर है.

  • 09:41 (IST) 28 Sep 2026

    IND vs AFG Quarter Final Live: अफगानिस्तान की स्क्वाड

    दरविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद इशाक, इमरान मीर, नजीबुल्लाह जादरान, इस्मत आलम, करीम जनत, नांगेयालिया खरोती, अब्दुल्ला अहमदजई, खालिद तानिवाल, मोहम्मद अकरम, फरीदून दाऊदजई, फरमानुल्लाह सफी, हसन इसाखिल, फैसल शिनोजादा, अरब गुल मोमंद

  • 09:40 (IST) 28 Sep 2026

    IND vs AFG Quarter Final Live: भारत की स्क्वाड

    श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम, यश ठाकुर.

  • 09:40 (IST) 28 Sep 2026

    IND vs AFG Quarter Final Live: कब होगा टॉस?

    भारत बनाम अफगानिस्तान क्वार्टरफाइनल का मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 10 बजे टॉस किया जाएगा. हालांकि मौसम के चलते टॉस में देरी हो सकती है.

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