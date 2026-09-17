IND vs AFG 3rd T20 Live Score Updates: अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत, थोड़ी देर में टॉस

IND vs AFG 3rd T20 Live Score Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है और अब उसकी नजर अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप करने पर है. सीरीज का नतीजा तय होने के बाद टीम मैनेजमेंट कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका दे सकता है, जिन्हें अब तक ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है. वहीं, अफगानिस्तान की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज का अंत बेहतर प्रदर्शन के साथ करना चाहेगी.

India vs Afghanistan 3rd T20I Live Updates

भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं. संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी भी टीम के विकल्पों में हैं. इसके अलावा यश ठाकुर को भी इस मुकाबले में मौका मिल सकता है. सीरीज जीतने के बाद भारत की कोशिश अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने के साथ खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस देने की होगी.

अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी और राशिद खान जैसे प्रमुख खिलाड़ी हैं. टीम इन खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. दिल्ली के मैदान पर दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. भारत जहां जीत के साथ सीरीज खत्म करना चाहेगा, वहीं अफगानिस्तान आखिरी मैच जीतकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहेगा. टॉस के बाद दोनों टीमों की आधिकारिक प्लेइंग इलेवन सामने आएगी और उसी के आधार पर मुकाबले की तस्वीर और साफ होगी.

दोनों टीमों की संभावित XI:

भारत की संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर)/वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, जसप्रित बुमरा

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग XI: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान/नवीन-उल-हक/अब्दुल्ला अहमदजई, फजलहक फारूकी