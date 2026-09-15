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IND vs AFG 2nd T20 Live Score Updates: अफगानिस्तान को लगा पहला झटका, अर्शदीप सिंह ने दिलाई सफलता

🕒 Updated: September 15, 2026 07:41:00 PM IST
India vs Afghanistan 2nd T20I Live Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम की नजरें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की हैं. वहीं, अफगानिस्तान के सामने सीरीज में बने रहने की चुनौती है. पहले टी20 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था. अब देखना होगा कि टीम इंडिया दूसरे मैच में जीत दर्ज कर पाती है या फिर नहीं.

पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने अफगान गेंदबाजों पर जमकर दबाव बनाया था. अभिषेक शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए तेज अर्धशतक जड़ा, जबकि टीम के दूसरे बल्लेबाजों ने भी लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में अहम योगदान दिया. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लेकर अफगानिस्तान की पारी को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अब दूसरे मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है.

भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20 मुकाबले में आमने सामने.
भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20 मुकाबले में आमने सामने.

ऐसी हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत की संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, रवि बिश्नोई
अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग XI:   इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान/नवीन-उल-हक, नूर अहमद, फजलहक फारूकी
IND vs AFG 2nd T20 Live Score | India vs Afghanistan 2nd T20 Live Score Update: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी और अब उसकी नजरें सीरीज पर कब्जा जमाने पर हैं.

Live Updates

  • 19:40 (IST) 15 Sep 2026

    IND vs AFG LIVE Updates: अफगानिस्तान को लगा पहला झटका

    IND vs AFG LIVE Updates: अफगानिस्तान को पहला झटका लग गया है. दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपना विकेट गंवा दिया है. 2 ओवर के बाद स्कोर 2-1

  • 19:10 (IST) 15 Sep 2026

    IND vs AFG LIVE Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

    अफ़गानिस्तान की प्लेइंग XI: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम ज़दरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अज़मतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी
    भारत की प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई
  • 19:00 (IST) 15 Sep 2026

    IND vs AFG LIVE Updates: श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस

    IND vs AFG LIVE Updates: भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यानी अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करती नजर आएगी.

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