IND vs AFG 2nd T20 Live Score Updates: अफगानिस्तान को लगा पहला झटका, अर्शदीप सिंह ने दिलाई सफलता

पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने अफगान गेंदबाजों पर जमकर दबाव बनाया था. अभिषेक शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए तेज अर्धशतक जड़ा, जबकि टीम के दूसरे बल्लेबाजों ने भी लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में अहम योगदान दिया. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लेकर अफगानिस्तान की पारी को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अब दूसरे मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है.
ऐसी हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग XI
IND vs AFG LIVE Updates: अफगानिस्तान को पहला झटका लग गया है. दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपना विकेट गंवा दिया है. 2 ओवर के बाद स्कोर 2-1
IND vs AFG LIVE Updates: भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यानी अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करती नजर आएगी.