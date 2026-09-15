IND vs AFG 2nd T20 Live Score Updates: अफगानिस्तान को लगा पहला झटका, अर्शदीप सिंह ने दिलाई सफलता

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम की नजरें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की हैं. वहीं, अफगानिस्तान के सामने सीरीज में बने रहने की चुनौती है. पहले टी20 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था. अब देखना होगा कि टीम इंडिया दूसरे मैच में जीत दर्ज कर पाती है या फिर नहीं.

पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने अफगान गेंदबाजों पर जमकर दबाव बनाया था. अभिषेक शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए तेज अर्धशतक जड़ा, जबकि टीम के दूसरे बल्लेबाजों ने भी लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में अहम योगदान दिया. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लेकर अफगानिस्तान की पारी को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अब दूसरे मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है.

भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20 मुकाबले में आमने सामने.

ऐसी हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग XI