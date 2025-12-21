Live

IND U19: 156/10 (26.2 Overs) | India vs Pakistan Live Score: अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत की करारी हार, पाकिस्तान ने जीती ट्रॉफी

🕒 Updated: December 21, 2025 05:52:43 PM IST

IND U19 vs PAK U19 Live Score: एसीसी पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज (21 दिसंबर) भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए के सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रही थी. वहीं पाकिस्तान को ग्रुप चरण में एकमात्र हार भारत के खिलाफ मिली थी. बीते शुक्रवार को सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया था, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बाहर करके फाइनल में जगह बनाई थी.

IND U19 vs PAK U19 ACC Asia Cup 2025 Final Live
IND U19 vs PAK U19 ACC Asia Cup 2025 Final Live

भारत की टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, एरॉन जॉर्ज. 

पाकिस्तान की टीम: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा.

India vs Pakistan U19 Live Score: अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. फाइनल मुकाबले के पल-पल के अपडेट के लिए आप inkhabar.com पर बने रहें.

Live Updates

  • 17:51 (IST) 21 Dec 2025

    हमें खुशी है कि हम टॉस हार गए- फरहान यूसुफ

    पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि हमें खुशी है कि हम टॉस हार गए, हमारा प्लान वही था, पहले बैटिंग करना. समीर मिन्हास ने पिछले दो मैचों में बहुत अच्छा खेला. निराश नहीं हैं, यह बहुत अच्छा टोटल था, 348. लड़कों ने मिलकर अच्छा परफॉर्म किया, बहुत खुश हैं. हम भारत के खिलाफ पहला मैच हार गए थे, मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ ने टीम का हौसला बनाए रखा, उन्होंने हमारा साथ दिया.

  • 17:50 (IST) 21 Dec 2025

    हार के बाद क्या बोले भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे?

    भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे ने कहा कि फैसला साफ था, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की. यह एक खराब दिन था. उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, लाइन में थोड़ी गड़बड़ी थी. फील्डिंग में भी खराब दिन था, ऐसा होता है. प्लान सिंपल था, 50 ओवर तक बैटिंग करना. ऐसा होता है. लड़कों ने अच्छा खेला, खुशी है कि टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, कुछ पॉजिटिव बातें थीं, खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया.

  • 17:48 (IST) 21 Dec 2025

    प्लेयर ऑफ़ द मैच और सीरीज़ बने समीर मिन्हास

    प्लेयर ऑफ़ द मैच और सीरीज़ समीर मिन्हास ने कहा कि यह मेरी तरफ से एक अच्छी पारी थी, मेरे दिमाग में बस टीम के लिए रन बनाने की बात थी. मुझ पर कोई दबाव नहीं था, मैं बस अपना नेचुरल गेम खेलना चाहता था और मैंने वही किया. हम पहले बैटिंग करना चाहते थे क्योंकि यह बैटिंग ट्रैक जैसा था. यह मेरे लिए बहुत यादगार है.

  • 17:12 (IST) 21 Dec 2025

    पाकिस्तान ने गेंद और बल्ले से किया जबरदस्त प्रदर्शन

    पाकिस्तान की बड़ी जीत, मेन्स U-19 एशिया कप में यह उनकी पहली सीधी जीत है और 2013 में भारत के साथ संयुक्त विजेता बनने के बाद यह पहली जीत है. आज उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से जबरदस्त प्रदर्शन किया.

  • 17:10 (IST) 21 Dec 2025

    पाकिस्तान U-19 एशिया कप 2025 का चैंपियन बना

    अली रज़ा ने दीपेश देवेंद्रन को आउट किया, अहमद हुसैन ने कैच लिया. गेंद हवा में ऊंची गई और हुसैन ने कैच लिया. इसी के साथ पाकिस्तान U-19 एशिया कप 2025 का चैंपियन बन गया है. ऑफ-स्टंप पर पूरी लेंथ की गेंद थी, दीपेश देवेंद्रन ने जगह बनाकर गेंद को बाहरी किनारे से ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊपर चली गई और पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी ने उसे सुरक्षित कैच कर लिया. जश्न शुरू हो गया है, पाकिस्तानी टीम हाथ में झंडे लेकर मैदान में दौड़ पड़ी है. वे सब एक साथ इकट्ठा होकर जश्न मना रहे हैं। दीपेश देवेंद्रन ने 36 रन बनाए.

