IND U19: 156/10 (26.2 Overs) | India vs Pakistan Live Score: अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत की करारी हार, पाकिस्तान ने जीती ट्रॉफी

IND U19 vs PAK U19 Live Score: एसीसी पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज (21 दिसंबर) भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए के सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रही थी. वहीं पाकिस्तान को ग्रुप चरण में एकमात्र हार भारत के खिलाफ मिली थी. बीते शुक्रवार को सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया था, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बाहर करके फाइनल में जगह बनाई थी.

भारत की टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, एरॉन जॉर्ज.

पाकिस्तान की टीम: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा.