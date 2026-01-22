Live

Delhi Weather Today Live:  भीषण ठंड के लिए फिर तैयार हो जाएं उत्तर भारत के लोग, कहां होगी बारिश और कहां गिरेगी बर्फ; नोट करें अपने राज्यों का हाल

🕒 Updated: January 22, 2026 06:54:45 AM IST

Delhi Weather Today Live:  मौसम में आए बदलाव के बाद उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धूप निकलने और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी से भले ही कुछ राहत मिली हो, लेकिन ठंड अभी बरकरार है. कई राज्यों में शीतलहर के साथ कोहरा भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है. इसके चलते सड़कों पर रोजाना सुबह और शाम को यातायात प्रभावित होता है तो ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हो रहा है. ठंड से मिली राहत के बीच जल्द ही पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, दिल्ली-यूपी समेत कुछ राज्यों में धूप निकलने के चलते न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है. इसके चलते ठंड में कमी आई है, लेकिन जल्द ही लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है. दो पक्षिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाले हैं. इसके प्रभाव से दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है. अगले 24 घंटे के दौरान जहां पहाड़ी राज्यों में शामिल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है, जिससे उत्तर भारत में ठंड में इजाफा होगा. इसका असर वीकेंड तक रहने का अनुमान है.   उत्तर प्रदेश में तो गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को ही बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार.  इस सप्ताह  यानी 25 जनवरी, 2026 तक एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाले हैं. पहला पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है, जो गुरुवार को अपना प्रभाव डालेगा, जबकि दूसरे पश्चिमी विक्षोभ का असर 26 जनवरी के आसपास देखने को मिलेगा.   गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को देशभर के मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे. 

रविवार (25 जनवरी, 2026) के दौरान दो-दो पश्चिमी विक्षोभ पूरे उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदलेंगे, जिससे ठंड में इजाफा होगा
रविवार (25 जनवरी, 2026) के दौरान दो-दो पश्चिमी विक्षोभ पूरे उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदलेंगे, जिससे ठंड में इजाफा होगा
Delhi Weather Today Live:  भीषण ठंड के लिए फिर तैयार हो जाएं उत्तर भारत के लोग, कहां होगी बारिश और कहां गिरेगी बर्फ; नोट करें अपने राज्यों का हाल

Live Updates

  • 06:53 (IST) 22 Jan 2026

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Delhi Weather Today Live:  भीषण ठंड के लिए फिर तैयार हो जाएं उत्तर भारत के लोग, कहां होगी बारिश और कहां गिरेगी बर्फ; नोट करें अपने राज्यों का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Weather Today Live:  भीषण ठंड के लिए फिर तैयार हो जाएं उत्तर भारत के लोग, कहां होगी बारिश और कहां गिरेगी बर्फ; नोट करें अपने राज्यों का हाल
Delhi Weather Today Live:  भीषण ठंड के लिए फिर तैयार हो जाएं उत्तर भारत के लोग, कहां होगी बारिश और कहां गिरेगी बर्फ; नोट करें अपने राज्यों का हाल
Delhi Weather Today Live:  भीषण ठंड के लिए फिर तैयार हो जाएं उत्तर भारत के लोग, कहां होगी बारिश और कहां गिरेगी बर्फ; नोट करें अपने राज्यों का हाल
Delhi Weather Today Live:  भीषण ठंड के लिए फिर तैयार हो जाएं उत्तर भारत के लोग, कहां होगी बारिश और कहां गिरेगी बर्फ; नोट करें अपने राज्यों का हाल