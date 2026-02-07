Weather News Live Updates: पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी से कब तक कांपता रहेगा उत्तर भारत, करें नोट किन राज्यों में ठंड-कोहरे से होगी दिक्कत

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को कड़ाके की ठंड से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कंपकंपी कायम है. फरवरी महीने का पहला सप्ताह समाप्ति की ओर है, लेकिन ठंड अभी भी लोगों को परेशान कर रही है. मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच दिन में धूप से राहत मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं पर कंपकंपी लोगों की मुसीबत बढ़ रही है. उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में यही स्थिति है. पहाड़ों की बात करें तो दिन में धूप से राहत मिलती है, लेकिन शाम होते ही हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में ठंड बढ़ जाती है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी यही स्थिति है. सुबह और शाम के समय अब भी लोगों को अच्छी-खासी ठंड का सामना करना पड़ रहा है. ऊपर से सुबह और देर शाम के दौरान कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार (07 फरवरी, 2026) के साथ-साथ रविवार (08 फरवरी, 2026) को भी उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा. शनिवार के अलावा रविवार को भी दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सुबह कोहरा और दिन में पछुआ हवाएं लोगों को ठंड का एहसास कराएंगीं. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर भारत में अगले रविवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा, लेकिन सोमवार (09 फरवरी, 2026) से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना बन रही है, जिसके बाद बाद कुछ राज्यों में हल्की बदली या बूंदाबांदी हो सकती है. शनिवार (07 फरवरी, 2026) के मौसम से जुड़ी हर जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें https://www.inkhabar.com/ से

