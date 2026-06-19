युग हत्याकांड: दिल दहला देगी दरिंदगी की कहानी, अपराधियों के साथ मिलकर ही जांच करती रही शिमला पुलिस

Shimla News: शिमला के चर्चित युग अपहरण व हत्याकांड का सीआईडी ने करीब दो साल की जांच के बाद खुलासा करने का दावा किया है. दरिंदगी की जो कहानी सामने आई है वह दिल दहला देने वाली है. हर शहरी डरा हुआ है. शुरूआती कहानी में शिमला पुलिस की स्मार्टनेस की पोल भी खुल गई है.

जून 2014 मे आरोपियों ने चार साल के मासूम का अपहरण किया और फिर उसके कारोबारी पिता भारी भरकम फिरौती की मांग की. शातिर और कोई नहीं बल्कि पिता के करीबी और जान पहचान वाले थे. अपहरण के बाद मासूम को एक घर में सात दिन तक बंद करके छिपाया गया.

इस दौरान फिरौती के लिए कई बार पत्र लिखे गए. लेकिन जब जब नहीं बनी तो मासूम की हत्या कर उसे शिमला में ही पानी के एक बड़े टैंक में फेंक दिया. अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि मासूम को जिंदा ही टैंक में फेंका गया. इसके बाद भी आरोपी मासूम के पिता से फिरौती की मांग करते रहे. आइए जानते हैं कैसे रची गई थी पूरी साजिश-

अपहरणकर्ता के साथ ही जांच करती रही शिमला पुलिस

मासूम युग हत्याकांड मामले में शिमला पुलिस कई महीनों तक अपहरणकर्ता को साथ लेकर युग का पता खोजती रही. युग गुप्ता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार चंद्र शर्मा गुप्ता परिवार का पड़ोसी है. गुप्ता परिवार के रिश्तेदारों के बीच दरार डालने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी. लेकिन जब चंद्र शर्मा ने युग के पिता विनोद कुमार की चल-अचल संपत्ति की जानकारी जुटाने में अधिक दिलचस्पी दिखाई तो परिजनों को उस पर शक हुआ.

कैसे हुआ मासूम का अपहरण

युग का अपहरण 14 जून 2014 शाम समय करीब साढ़े सात बजे अपने रिहायशी सेट द्वारका गढ़ बिल्डिंग की चौथी मंजिल के गेट पर अंतिम बार खड़ा हुआ देखा गया था। युग अक्सर इस भवन के टॉप फ्लोर में अपने हम उम्र दोस्त के पास भी खेलने जाता रहता था.

इसी मंजिल में चंद्र शर्मा रहता था. युग के दोस्त के घर के दरवाजे के साथ आरोपी चंद्र शर्मा के घर का दरवाजा है। युग की दो बहने टीशा व भूमि भी आरोपी चंद्र शर्मा के घर इसकी मां अंजना शर्मा से रोजाना टयूशन पढ़ने जाती थीं. घटना के दिन चंद्र शर्मा घटनास्थल के आसपास मौजूद था.

सीआईडी ने चन्द्र व अन्य आरोपियों की मोबाइल जांच में पाया कि रात के समय करीब नौ से साढ़े नौ बजे चन्द्र की लोकशन उसके दोस्त तेजेंद्र पाल सिंह और विक्त्रसंत बख्शी के साथ घटनास्थल से बाहर संजौली की तरफ नवबहार की ओर पाई गई.

टैंक से मिला कंकाल, निगम की साफ-सफाई पर उठे सवाल

टैंकों की सफाई के लिए नगर निगम की ओर से निर्धारित शेड्यूल के तहत हर छह महीने में टैंक साफ करना अनिवार्य है. शहर में नगर निगम के कुल 42 टैंक हैं, नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता की मौजूदगी में टैंक की सफाई की जाती है.

सफाई के लिए सबसे पहले एग्जिट प्वाइंट से टैंक खाली करवा दिया जाता है. खाली होने के बाद टैंक में झाड़ू लगाया जाता है. पानी से सफाई के बाद सिल्ट और कूड़ा कचरा आउट लेट से बाहर निकाल दिया जाता है. इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर से टैंक की सफाई होती है.

सीएम से भी मिले परिजन, फिर मुख्य न्यायाधीश से भी मिले

मंगलवार सुबह करीब दस बजे सैकड़ों कारोबारी रामबाजार के द्वारका गढ़ से रैली निकाल कर उपायुक्त आफिस से होते हुए राज्य विधानसभा पहुंचे. यहां कारोबारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की.

इसके बाद रैली हाईकोर्ट से निकल कर माल रोड होते हुए रामबाजार में खत्म हुई. कारोबारी प्रदीप गुप्ता, राजकिशोर, संजीव शर्मा, सुमित, रामप्रकाश, राजकुमार अग्रवाल सहित कई अन्य इस दौरान मौजूद रहे.