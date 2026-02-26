कौन हैं IPS अदिति सिंह? 25 दिन की छुट्टी लेते ही जूनियर अधिकारी की चमकी किस्मत; जानिए पूरा मामला

Who Is IPS Aditi Singh: हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में आजकल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर चर्चा की विषय बना हुआ है. यह मामला 2021 बैच की IPS ऑफिसर अदिति सिंह से जुड़ा है. जिनका चार्च बार-बार छुट्टी पर रहने के कारण से एक जूनिय ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अशोक तिवारी के जारी ऑर्डर के मुताबिक अदिति सिंह 8 जनवरी से 22 फरवरी के बीच कुल 25 दिनों की छुट्टी पर थी. खबर है कि इस दौरान उनके ऑफिस के काम पर असर पड़ा है.

अदिति सिंह अभी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसवी&एसीबी), नॉर्दर्न रेंज, धर्मशाला में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) के पद पर पोस्टेड है. यह डिपार्टमेंट करप्शन से जुड़े मामलों की जांच करता है, इसलिए यहां एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी बहुत जरूरी मानी जाती है.

एक जूनियर ने चार्ज क्यों संभाला?

ऑर्डर में बताया गया है कि काम पक्का करने के लिए एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ब्रह्म दास भाटिया को अगले ऑर्डर तक उनकी ड्यूटी सौंपी गई है. इसके अलावा यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कि वे ऑफिर की एब्सेंस के दौैरान भी उनके साथ जुड़ा रहता है. ताकि काम पर असर न पड़े, सुत्रों के अनुसार अदिति सिंह दिसंबर में भी एक ऑफिशियल मिड-करियर इंटरेक्शन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हेडक्वार्टर से बाहर थीं. उनके लगातार गैरहाजिर रहने को देखते हुए यह एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया गया है.

कब-कब छुट्टी ली?

DGP अशोक तिवारी के ऑर्डर में अदिति सिंह की ली गई छुट्टी का डिटेल्ड ब्योरा भी दिया गया है. ऑर्डर के मुताबिक अदिति सिंह 8 जनवरी से 11 जनवरी तक दो दिन की कैजुअल लीव और सिक लीव पर थीं. फिर उन्होंने 12 जनवरी को एक दिन की कैजुअल लीव ली. फिर 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच उन्होंने तीन दिन की कैजुअल लीव और एक दिन की सिक लीव ली. फिर उन्होंने 8 फरवरी से 22 फरवरी तक 13 दिन की अर्न्ड लीव और दो दिन की सिक लीव ली.