अमरीन कौर शेखों कौन हैं? जिनसे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने की दूसरी शादी
Home > हिमाचल प्रदेश > अमरीन कौर शेखों कौन हैं? जिनसे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने की दूसरी शादी

अमरीन कौर शेखों कौन हैं? जिनसे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने की दूसरी शादी

Vikramaditya Singh Second Marriage: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अमरीन कौर शेखों से दूसरी शादी की है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 22, 2025 2:22:07 PM IST

vikramaditya singh second wife amreen kaur shekhon
vikramaditya singh second wife amreen kaur shekhon

Vikramaditya Singh Amreen Kaur Shekhon Marriage: हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री और छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) की शादी हो गई है. उन्होंने सोमवार को चंडीगढ़ में अमरीन शेखों से शादी की. यह विक्रमादित्य की दूसरी शादी है. अमनीन शेखों (Amreen Kaur Shekhon) पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उनके पास अंग्रेजी और मनोविज्ञान में डबल मास्टर डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है. वह विक्रमादित्य सिंह की पुरानी दोस्त हैं. उन्होंने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. अमरीन शेखों सरदार जोतिंदर सिंह शेखों और ओपिंदर कौर की बेटी हैं.

कौन हैं विक्रमादित्य सिंह? (Who is Vikramaditya Singh?)

36 साल के विक्रमादित्य सिंह दिग्गज कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के उत्तराधिकारी हैं. वह अभी शिमला ग्रामीण से विधायक हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं. पीडब्ल्यूडी के अलावा, उनके पास शहरी विकास विभाग भी है. 2024 में, उन्होंने मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे. विक्रम आदित्य सिंह की पहली शादी 2019 में हुई थी. उन्होंने राजस्थान के आमेठ की राजकुमारी सुदर्शना चुंडावत से शादी की थी. लेकिन उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई. मतभेदों के बाद दोनों ने 2024 में अपना रिश्ता खत्म कर लिया.

हिमाचल प्रदेश के बिशप स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले विक्रमादित्य सिंह ने 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास में बैचलर डिग्री हासिल की और 2016 में इतिहास में पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरी की. राजनीति के अलावा, सिंह को खेल का भी शौक है और वह एक राष्ट्रीय स्तर के ट्रैप शूटर हैं, जिन्होंने 2007 में कांस्य पदक जीता था.

कौन हैं अमरीन कौर शेखों? (Who is Aamrinder Kaur Shekhon?)

डॉ. अमरीन कौर शेखों एक लेखिका भी हैं. उन्होंने कई किताबें लिखी हैं. बताया जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह उनके पुराने दोस्त हैं. अमरीन कौर विक्रमादित्य सिंह की अपनी पहली पत्नी से तलाक का एक कारण थीं. विक्रमादित्य की पहली पत्नी ने आरोप लगाया था कि विक्रमादित्य का अमरीन के साथ अफेयर था. डॉ. अमरीन कौर का परिवार मूल रूप से संगरूर जिले के कलाबंजारा गांव का है, लेकिन अब वे चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में रहती हैं.

विक्रमादित्य सिंह की पहली पत्नी कौन थीं? (Who was Vikramaditya Singh’s first wife?)

इससे पहले, 8 मार्च 2019 को विक्रम आदित्य ने मेवाड़ राजस्थान के राजसमंद के आमेट राजघराने की सुदर्शना सिंह चुंडावत (Sudarshana Singh Chundawat) से शादी की थी. इसके बाद, साल 2022 में मतभेदों के कारण चुंडावत ने उदयपुर कोर्ट में विक्रमादित्य के परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का केस दर्ज किया. सुदर्शना ने यह भी आरोप लगाया था कि विक्रमादित्य का चंडीगढ़ की एक महिला अमरीन कौर के साथ अफेयर था. हालांकि, पिछले साल दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया.

यह भी पढ़ें :- 

Himachal Pradesh: नालागढ़ में माइनिंग माफिया का आतंक, सरसा नदी में अवैध खनन से पर्यावरण और जमीनों पर संकट

Shimla: हिमाचल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर पर्यटन हब बनाया जाएगा : उप-मुख्यमंत्री

Tags: amreen kaur shekhonhimachal pradesh ministerhimachal pradesh newsvikramaditya singhvikramaditya singh second marriage
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
अमरीन कौर शेखों कौन हैं? जिनसे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने की दूसरी शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अमरीन कौर शेखों कौन हैं? जिनसे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने की दूसरी शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अमरीन कौर शेखों कौन हैं? जिनसे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने की दूसरी शादी
अमरीन कौर शेखों कौन हैं? जिनसे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने की दूसरी शादी
अमरीन कौर शेखों कौन हैं? जिनसे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने की दूसरी शादी
अमरीन कौर शेखों कौन हैं? जिनसे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने की दूसरी शादी