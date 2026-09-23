Home > हिमाचल प्रदेश > Shimla Viral Video: शिमला में सड़क पर चीखती और सिसकती रही महिला, शख्स करता रहा गलत काम, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

Shimla Viral Video: शिमला में सड़क पर चीखती और सिसकती रही महिला, शख्स करता रहा गलत काम, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

Himachal Pradesh Shimla Viral Video: शिमला में एक महिला से मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, वीडियो की मदद से मारपीट करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जा रही है.

By: Hasnain Alam | Published: September 23, 2026 11:58:21 PM IST

शिमला के माल रोड पर महिला से बेरहमी से मारपीट
शिमला के माल रोड पर महिला से बेरहमी से मारपीट


Himachal Pradesh Shimla Viral Video: हिमाचल प्रदेश के शिमला के माल रोड पर एक महिला के साथ सड़क पर मारपीट का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स द्वारा महिला के साथ मारपीट की जा रही है और वह सड़क पर लेटी है. इस दौरान वह चिल्ला भी रही है और वहीं उसके बगल में वह शख्स खड़ा हुआ है.

बताया जा रहा है कि घटना रात के समय हुई. इस दौरान किसी ने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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मारपीट करने वाले व्यक्ति की पुलिस ने की पहचान

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, वीडियो की मदद से मारपीट करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जा रही है.

पुलिस मारपीट की वजह का पता लगाने में जुटी

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महिला के साथ मारपीट की वजह क्या थी और क्या दोनों के बीच पहले से कोई विवाद चल रहा था. पुलिस घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और महिला की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

माल रोड जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर हुई इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस की ओर से आगे की जांच जारी है.

Tags: himachal pradesh newsShimla News
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