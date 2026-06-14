Home > क्राइम > संपत्ति विवाद में भाई बना बहन का दुश्मन! स्कूल के बाहर तड़ातड़ चलवाई 3 गोलियां; तड़प-तड़पकर चली गई जान

संपत्ति विवाद में भाई बना बहन का दुश्मन! स्कूल के बाहर तड़ातड़ चलवाई 3 गोलियां; तड़प-तड़पकर चली गई जान

Shimla Private School Murder: शिमला में स्कूल संचालिका की हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि स्कूल की संपत्ति को लेकर भाई-बहन के बीच विवाद चल रहा था. इसलिए भाई के खिलाफ बहन पर गोलियां चलवाने का आरोप लगाया जा रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: June 14, 2026 8:54:30 AM IST

शिमला में स्कूल संचालिका की हत्या
शिमला में स्कूल संचालिका की हत्या


Shimla School Administrator Murder: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट स्कूल के परिसर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी गई. जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, यह घटना शिमला के संजौली में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई. महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह सरस्वती पैराडाइज स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर थीं.

गोलीबारी की ये घटना प्राइवेट स्कूल परिसर के अंदर हुई. आशंका जताई जा रही है कि हत्या की वजह प्रॉपर्टी का विवाद है. मृतक महिला की पहचान मनीषा मित्तल के तौर पर हुई है; उन्हें स्कूल गेट के पास गोली मारी गई.  रिपोर्ट्स के अनुसार, उनका अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था.

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क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, महिला एक दुकान से सामान खरीदकर लौटी ही थीं कि तभी पंजाब रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ी में हमलावर वहां पहुंचे. इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे शिमला में चेकपॉइंट्स बनाए हैं. बताया जा रहा है कि महिला को तीन गोलियां लगीं हैं. संदिग्ध गाड़ील  और आरोपी का पता लगाने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है.

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स्कूल को लेकर चल रहा विवाद

सरस्वती पैराडाइज स्कूल को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. मनीषा मित्तल अपने भाई से प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही थीं. जिसकी वजह से उन्हें स्कूल के ठीक बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई. मनीषा स्कूल के मालिक की बेटी थीं और उन्होंने अपने भाई हिमांक मित्तल पर कई आरोप लगाए थे. उन्होंने भाई पर धोखाधड़ी से स्कूल पर कब्ज़ा करने, डराने-धमकाने और जालसाजी के आरोप लगाए थे. उन्होंने पहले इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किए थे. आज शाम अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी.

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