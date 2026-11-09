नरबलि से शुरू हुई थी कहानी? दिवाली के अगले दिन क्यों एक-दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं लोग; क्या है हिमाचल के इस मेले की परंपरा?

Dhami Stone Pelting Festival: भारत में कई ऐसी परंपराएं हैं, जिनके पीछे सदियों पुरानी मान्यताएं और लोककथाएं जुड़ी हुई हैं. हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में भी एक ऐसा ही अनोखा आयोजन होता है, जहां दिवाली के अगले दिन लोग एक-दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं. हैरानी की बात यह है कि इस खेल में किसी व्यक्ति को पत्थर लगने से खून निकलते ही मुकाबला रोक दिया जाता है. इसके बाद उसी खून से मंदिर में मां भद्रकाली को तिलक लगाया जाता है. धामी का यह ऐतिहासिक पत्थर मेला एक बार फिर आयोजित हुआ, जिसमें करीब 20 मिनट तक दोनों पारंपरिक गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई.

20 मिनट तक चले पत्थरबाजी के मुकाबले में 1 व्यक्ति घायल हो गया

शिमला जिले के धामी में दिवाली के अगले दिन लगे इस मेले में बड़ी संख्या में लोग आए थे. पारंपरिक रस्मों के तहत, दो ग्रुप के लोग आमने-सामने हो गए और पत्थर फेंकने लगे. यह करीब 20 मिनट तक चलता रहा. इस दौरान, जमोगी ग्रुप के महेश वर्मा को एक पत्थर लगा, जिससे उनकी आंख के पास चोट लग गई और खून बहने लगा. इसके बाद, परंपरा के अनुसार खेल तुरंत रोक दिया गया. मौके पर मौजूद वॉलंटियर्स ने महेश वर्मा को फर्स्ट एड दिया. उनकी चोट मामूली बताई गई और इलाज के बाद वे घर चले गए.

#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: A large number of people gathered in Dhami village to witness the traditional Stone-Pelting Fair, locally known as ‘Patthar Ka Khel’. Celebrated every year on the day after Diwali, the nearly 400-year-old ritual involves two groups of villagers throwing stones at each other until a participant sustains a minor injury. A few drops of the injured participant’s blood are then offered to Goddess Bhadrakali. The tradition is believed to have originated as an alternative to human sacrifice, which was practised centuries ago to appease the deity and seek protection from diseases, natural calamities and other misfortunes. — ANI (@ANI) November 9, 2026

मां भद्रकाली को महेश वर्मा के खून से बना तिलक लगाया गया

राजपरिवार के सदस्य जगदीश सिंह के अनुसार, इस बार पत्थर लगने से महेश वर्मा के खून बह गया. फिर उसी खून से मां भद्रकाली को तिलक लगाया गया. धामी पत्थरबाजी मेले में इस रस्म को सबसे अहम माना जाता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, यह पारंपरिक खेल खून निकलने के बाद ही पूरा माना जाता है.

मंदिर के मुख्य पुजारी भारद्वाज के अनुसार, मेले की शुरुआत शाही दरबार से जुलूस के साथ होती है. इसके बाद एक तय जगह पर दो ग्रुप के बीच पारंपरिक पत्थर फेंकने का मैच होता है. मैच के बाद, धार्मिक और सांस्कृतिक रस्में निभाई जाती हैं.

धामी पत्थर मेला इंसानी बलि की मान्यता से जुड़ा

धामी पत्थर मेले के पीछे एक पुरानी लोक मान्यता प्रचलित है. कहा जाता है कि कभी यहां देवी भद्रकाली को खुश करने के लिए इंसानी बलि दी जाती थी. समय के साथ, यह प्रथा बंद हो गई और इसकी जगह पत्थर फेंकने की परंपरा ने ले ली. स्थानीय मान्यता के अनुसार, इस खेल में किसी व्यक्ति के घायल होने पर जो खून निकलता है, उससे अब देवी को तिलक लगाया जाता है. हालांकि, इंसानी बलि की यह कहानी स्थानीय लोककथाओं और मान्यताओं पर आधारित है, जिसका कोई साफ स्वतंत्र ऐतिहासिक सबूत नहीं है.

सदियों पुरानी परंपरा आज भी जिंदा

धामी स्टोन मेला हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का एक अहम हिस्सा है. यह शाही परिवार की परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को दिखाता है. आज के ज़माने में भी लोग इस इवेंट को देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं.