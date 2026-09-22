पापा ट्रक चलाते थे, बेटी ने भी थामा स्टीयरिंग... एयर होस्टेस की ट्रेनिंग छोड़कर लिया हैवी व्हीकल लाइसेंस, अब पहाड़ों में दौड़ाती है 12 टन का ट्रक!

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की 25 साल की नेहा ठाकुर ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया. एयर होस्टेस की ट्रेनिंग बीच में छोड़कर वह हिमाचल की पहली वुमन ट्रक ड्राइवर बन गईं. मंडी के सरकाघाट के खुडला गांव की रहने वाली नेहा आज 12 टन भारी-भरकम ट्रक लेकर पूरे भारत के लंबे रूटों पर फर्राटा भर रही हैं. बचपन से ही उनके पिता मनोज ठाकुर ट्रक चलाते थे, जिनके साथ बैठकर नेहा स्कूल जाती थीं और ट्रकों से उन्हें खास लगाव हो गया था. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण एविएशन सेक्टर पर ब्रेक लग गया. ऐसे में नेहा वापस घर लौटीं और उन्होंने लीक से हटकर ट्रक चलाने का ऐसा जज्बा दिखाया कि आज वह युवाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं.

हेवी मोटर व्हीकल (HMV) लाइसेंस लेने से लेकर पहाड़ियों के खतरनाक रास्तों पर ट्रक दौड़ाने तक का सफर आसान नहीं था. लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह किए बिना नेहा ने अपने पिता के साथ प्रैक्टिस की और आज वह भारी वाहनों को हैंडल करती हैं. ड्राइविंग के साथ-साथ वह सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग भी करती हैं, जहाँ यूट्यूब पर 4.5 लाख और इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं. ब्रांड डील्स और लाखों फैंस के बीच नेहा साबित कर रही हैं कि सपने जेंडर देखकर तय नहीं होते.

बचपन का क्रश बना ट्रक, एयर होस्टेस छोड़ थामा स्टीयरिंग

नेहा का ट्रक से रिश्ता बचपन से पुराना था, क्योंकि उनके पिता मनोज ठाकुर दो दशकों से ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं और ट्रक ड्राइवर हैं. पापा उन्हें कई बार ट्रक में स्कूल छोड़ते थे, जिससे उनके मन में इन बड़े वाहनों के प्रति भारी क्रेज बैठ गया था. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कोविड-19 ने सबकुछ बदल दिया. हालात बदले तो नेहा ने गियर, क्लच और ब्रेक की बारीकियां सीखीं और 2023 में 21 साल की उम्र में अपना हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हासिल कर लिया.

पहाड़ों के संकरे रास्तों पर फर्राटेदार ट्रक चालन

आज नेहा 12 टन भारी ट्रक लेकर इंटरस्टेट रूट्स पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल और फार्म प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट करती हैं. पहाड़ियों के संकरे रास्ते, कोहरा, बारिश और रात का सफर किसी भी ड्राइवर के लिए आसान नहीं होता. ऊपर से समाज के ताने और लोगों का शक कि एक लड़की इतना बड़ा ट्रक कैसे संभाल पाएगी. लेकिन नेहा ने सफाई देने के बजाय अपने स्टेयरिंग और काम पर फोकस किया. अनियमित खान-पान और घर से दूर बिताई गई रातों ने उन्हें फिजिकली और मेंटली बेहद मजबूत बना दिया है.

सोशल मीडिया क्वीन और लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन

सफर के दौरान बनाए गए उनके व्लॉग्स ने दर्शकों को ट्रक ड्राइवर्स की दुनिया की असली झलक दिखाई. आज उनके यूट्यूब पर 4.5 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 8 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, साथ ही उन्हें ब्रांड डील्स भी मिल रही हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए नेहा साफ कहती हैं—’सिर्फ लोग क्या कहेंगे, इस डर से अपने सपनों का गला मत घोटिए. मैंने भी सपना देखा था और आज गर्व होता है कि मैं अपने पिता की तरह ट्रक चलाती हूं’.

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