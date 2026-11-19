Himachal Fake Medicines Factory: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिलने के नालागढ़ में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक फैक्ट्री में चने की भूसी और अलग-अलग तरह के पाउडर से गोलियां और कैप्सूल तैयार किए जा रहे थे. इसके बाद उन्हें नामी दवा कंपनियों के ब्रांड की पैकिंग में बाजार तक पहुंचाया जा रहा था. यूपी STF और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इस पूरे कारोबार का खुलासा हुआ है. मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन नकली दवाओं की सप्लाई कितने राज्यों और कितने मेडिकल स्टोर तक की गई थी.

चने की भूसी का इस्तेमाल करके नकली दवाइयां बनाई जा रही थीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) ने नालागढ़ के राजपुरा के खेड़ा बाईपास इलाके में छापा मारा. जांच के दौरान पता चला कि फैक्ट्री में असली दवाइयों की जगह चने की भूसी और अलग-अलग पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा था. फिर इनका इस्तेमाल टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए किया जाता था, फिर जानी-मानी कंपनियों के ब्रांड की नकल करने के लिए पैक किया जाता था. ऑपरेशन के दौरान हसीन, वसीम और मुन्ना उर्फ ​​मोनू को गिरफ्तार किया गया.

PAN-D और Clavam 625 जैसे ब्रांड की नकली दवाइयां

फैक्ट्री से बरामद सामान में कथित तौर पर कई मशहूर दवाओं के नाम और पैकेजिंग शामिल थीं. इनमें PAN-D, Clavam 625, Zerodol-SP, Shelcal 500, Taxim-O 200, और Montina-L जैसे ब्रांड शामिल थे. इन दवाओं का इस्तेमाल एसिडिटी, इन्फेक्शन, दर्द और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम के इलाज के लिए किया जाता है. इनके नाम पर नकली गोलियां बेचने से मरीजों की हेल्थ को गंभीर खतरा हो सकता है.

मशीनरी और पैकिंग का सामान बरामद

छापेमारी के दौरान, टीम को ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, कैप्सूल भरने की मशीन, एल्यूमीनियम पैकिंग मशीन और वज़न करने के उपकरण मिले. जानी-मानी कंपनियों के ब्रांड वाले पैकिंग का सामान भी बरामद हुआ. इससे पता चला कि फैक्ट्री में नकली दवाएं बनाने और उन्हें असली प्रोडक्ट बताकर बेचने का सिस्टम था.

फैक्ट्री का सुराग वाराणसी में मिला

इस नेटवर्क की जांच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुई. रोहनिया इलाके में नकली दवाओं का स्टॉक मिलने के बाद, एजेंसियों ने सप्लाई चेन की जांच की. जांच मुरादाबाद और लखनऊ, फिर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ तक पहुंची. शुरुआती जांच से पता चला है कि ये दवाएं कई राज्यों में सप्लाई की जा रही हैं. एजेंसियां ​​अब फैक्ट्री के प्रोडक्शन पीरियड, बनी दवाओं की संख्या और उनके खरीदारों की जांच कर रही हैं. सबसे अहम सवाल यह है कि कितने मरीजों ने इन नकली दवाओं का इस्तेमाल किया है.

बिहार में भी एक नकली दवा फैक्ट्री का पता चला

गौरतलब है कि फरवरी 2026 में बिहार के गया में भी एक नकली दवा फैक्ट्री का पता चला था. दिल्ली पुलिस के एक ऑपरेशन में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया था. वहां बनी दवाएं दिल्ली समेत कई राज्यों में सप्लाई की जा रही थीं. नालागढ़ का ताजा मामला एक बार फिर दवाओं की क्वालिटी और उनकी सप्लाई की मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े करता है.