Himachal Crime: 14 साल के भाई ने किया बहन का रेप, लड़की हो गई गर्भवती, नहीं आ रही थी माहवारी तो…

Himachal Pradesh Crime: हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक बेहद ही शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. सदर पुलिस थाना क्षेत्र में 15 साल की एक लड़की ने अपने 14 साल के भाई पर रेप करने का गंभीर आरोप लगा है. इसकी वजह से लड़की गर्भवती भी हो गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता की मां ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनकी 15 साल बेटी को पिछले 2-3 महीनों से माहवारी नहीं आ रही थी. 30 मई को तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जांच के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक ले गए.

छोटे भाई ने रेप किया- पीड़िता

अस्पताल में डॉक्टरों ने गहन जांच के बाद लड़की के गर्भवती होने की पुष्टि की. इसके बाद पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि पिछले 3-4 महीनों के दौरान उसके 14 साल के छोटे भाई ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ रेप किया था. लोक-लाज और भाई की धमकी के डर से वह अब तक चुप रही और किसी को कुछ नहीं बताया.

फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत और डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी नाबालिग भाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है.

करवाई जा रही है पीड़िता की काउंसलिंग

मंडी के एसपी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि आरोपी नाबालिग है, इसलिए कानून के दायरे में रहकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर हर पहलू से इसकी गहन जांच शुरू कर दी है और पीड़िता की काउंसलिंग करवाई जा रही है.

बता दें कि हाल-फिलहाल में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया है.