Himachal Crime: विदेशी महिला के सामने झुका और हाथ… मनाली में युवक की शर्मनाक हरकत, दोस्त के साथ जा रही थी युवती

Himachal Pradesh Crime: हिमाचल प्रदेश के मनाली से एक शर्मनाक मामला सामना आया है. यहां घूमने आई एक विदेशी महिला टूरिस्ट के साथ सरेआम सड़क पर बदतमीजी और छेड़खानी की गई. यह पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘The Modern Himachal’ नाम के एक पेज ने इस सीसीटीवी फुटेज को शेयर किया है. बताया जा रहा है कि मामला 4 जून 2026 का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इमारत के बाहर कुछ स्थानीय युवकों का ग्रुप खड़ा है. इसी दौरान दो विदेशी पर्यटक वहां से पैदल गुजरते हैं.

महिला बिना कुछ कहे बढ़ जाती है आगे

दोनों विदेशी पर्यटक जैसे ही पास से निकलते हैं, तभी उन युवकों में से एक लड़का आगे बढ़ता है और विदेशी महिला टूरिस्ट को गलत तरीके से छूता है. अचानक हुई इस बदतमीजी से सहमी महिला बिना कुछ कहे अपने साथी के साथ आगे बढ़ जाती है.

वीडियो को शेयर करते हुए ‘The Modern Himachal’ पेज ने लिखा, “वह अपने दोस्त के साथ हिमाचल की खूबसूरत वादियों और शांति का आनंद लेने आई थी, लेकिन एक अजनबी की इस गंदी हरकत ने उसकी सुरक्षा के भरोसे को तोड़कर रख दिया.”

हिमाचल प्रदेश पुलिस को भी किया गया टैग

पेज ने आगे लिखा कि इस तरह की इक्का-दुक्का घटनाएं न केवल बाहर से आने वाले मेहमानों का भरोसा तोड़ती हैं, बल्कि पूरी दुनिया में एक सुरक्षित देश के रूप में भारत की छवि को भी भारी नुकसान पहुंचाती हैं. इस पोस्ट में हिमाचल प्रदेश पुलिस को भी टैग किया गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

फिलहाल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मनाली के एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यदि जांच में वीडियो की पुष्टि होती है और संबंधित व्यक्ति की पहचान होती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.