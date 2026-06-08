क्या यही है ‘अतिथि देवो भव:’? मनाली में विदेशी महिला के साथ हुई शर्मनाक हरकत पर उबल पड़ा लोगों का गुस्सा, CCTV फुटेज वायरल!

हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली से एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से चल रहा है जिसने एक बार फिर महिला पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस वीडियो में सीसीटीवी फुटेज की कुछ क्लिप्स एड की गई है जिसमें एक इंडियन टूरिस्ट राह चलती विदेशी महिला के साथ शर्मनाक हरकत करता नजर आ रहा है. इस आपत्तिजनक कृत्य से महिला सहम जाती है. इस वीडियो पर कई लोगों ने नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया है. एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि ये हरकत करने वाला यूपी में होता तो पुलिस उसे ढूंढ के अच्छे से सबक सिखा चुकी होती.
CCTV में कैद शर्मनाक हरकत
वायरल वीडियो में एक साथ कई पुरुष नजर आ रहे हैं जो सड़क पर टहल रहे हैं और संदिग्ध इशारे कर रहे हैं. कुछ ही देर मे पीछे से एक विदेशी पुरुष और महिला सड़क पर चहल कदमी करते नजर आते हैं.
तभी सामने से आ रहा एक भारतीय टूरिस्ट उनकी ओर बढ़ता है और अचानक नीचे झुककर विदेशी महिला की जांघ (Thigh) को छूकर निकल जाता है. जहां महिला अचानक हुए हमले से बुरी तरह सहम जाती है, वहां आरोपी ऐसे आगे बढ़ जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो.
क्या यही है अतिथि देवो भव:?
घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने सख्त नाराजगी जताई और व्यक्ति के खिलाफ एक्शन की मांग की. एक यूजर ने कमेंट किया कि बेहद शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे लोग ऐसी घटिया हरकतें करके दुनिया भर में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं.
एक अन्य यूजर ने कमेंट लिखा कि ये घटना ‘अतिथि देवो भव:’ की हमारी संस्कृति का अपमान है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में कोई एफआईआर कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं हुआ है.
@PoliceKullu कृपया ऐसे लोगों का इलाज करो जो हिमाचल और भारत का नाम ख़राब करते हैं।।
ऐसी हरकतें करते हैं कुछ टूरिस्ट,जिस वजह से सबकी बदनामी होती है।#Manali #HimachalPradesh pic.twitter.com/Vz13ytuAPH
— Gems of Himachal (@GemsHimachal) June 4, 2026
दिल्ली मेट्रो में हो चुका है वाकया
कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही मामला दिल्ली मेट्रो में हुआ था जहां एक युवक ने अमेरिकी महिला के साथ सेल्फी खिंचवाने के बहाने उसे गलत तरीके से छूआ. जब महिला ने विरोध किया तो लड़के की मां आगे आ गई और कहने लगी कि उसने कभी गोरी महिला को नहीं देखा इसलिए वो बहक गया. इस हरकत से दुखी होकर महिला ने पूछा था कि क्या भारत में महिलाओं की जिंदगी ऐसी ही होती है.
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