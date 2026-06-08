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क्या यही है ‘अतिथि देवो भव:’? मनाली में विदेशी महिला के साथ हुई शर्मनाक हरकत पर उबल पड़ा लोगों का गुस्सा, CCTV फुटेज वायरल!

हिमाचल प्रदेश के मनाली से एक CCTV फुटेज वायरल हुआ है, जिसमें राह चलते विदेशी महिला के साथ छाड़-छाड़ की वारदात कैद हुई है. वीडियो ने देश-विदेश में आक्रोश पैदा हो गया है

By: Kajal Jain | Published: June 8, 2026 2:45:39 PM IST

क्या यही है 'अतिथि देवो भव:'? मनाली में विदेशी महिला के साथ हुई शर्मनाक हरकत पर उबल पड़ा लोगों का गुस्सा, CCTV फुटेज वायरल!
क्या यही है 'अतिथि देवो भव:'? मनाली में विदेशी महिला के साथ हुई शर्मनाक हरकत पर उबल पड़ा लोगों का गुस्सा, CCTV फुटेज वायरल!


हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली से एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से चल रहा है जिसने एक बार फिर महिला पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस वीडियो में सीसीटीवी फुटेज की कुछ क्लिप्स एड की गई है जिसमें एक इंडियन टूरिस्ट राह चलती विदेशी महिला के साथ शर्मनाक हरकत करता नजर आ रहा है. इस आपत्तिजनक कृत्य से महिला सहम जाती है. इस वीडियो पर कई लोगों ने नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया है. एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि ये हरकत करने वाला यूपी में होता तो पुलिस उसे ढूंढ के अच्छे से सबक सिखा चुकी होती.

CCTV में कैद शर्मनाक हरकत

वायरल वीडियो में एक साथ कई पुरुष नजर आ रहे हैं जो सड़क पर टहल रहे हैं और संदिग्ध इशारे कर रहे हैं. कुछ ही देर मे पीछे से एक विदेशी पुरुष और महिला सड़क पर चहल कदमी करते नजर आते हैं.

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तभी सामने से आ रहा एक भारतीय टूरिस्ट उनकी ओर बढ़ता है और अचानक नीचे झुककर विदेशी महिला की जांघ (Thigh) को छूकर निकल जाता है. जहां महिला अचानक हुए हमले से बुरी तरह सहम जाती है, वहां आरोपी ऐसे आगे बढ़ जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो. 

क्या यही है अतिथि देवो भव:?

घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने सख्त नाराजगी जताई और व्यक्ति के खिलाफ एक्शन की मांग की. एक यूजर ने कमेंट किया कि बेहद शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे लोग ऐसी घटिया हरकतें करके दुनिया भर में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं.

एक अन्य यूजर ने कमेंट लिखा कि ये घटना ‘अतिथि देवो भव:’ की हमारी संस्कृति का अपमान है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में कोई एफआईआर कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं हुआ है.

दिल्ली मेट्रो में हो चुका है वाकया

कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही मामला दिल्ली मेट्रो में हुआ था जहां एक युवक ने अमेरिकी महिला के साथ सेल्फी खिंचवाने के बहाने उसे गलत तरीके से छूआ. जब महिला ने विरोध किया तो लड़के की मां आगे आ गई और कहने लगी कि उसने कभी गोरी महिला को नहीं देखा इसलिए वो बहक गया. इस हरकत से दुखी होकर महिला ने पूछा था कि क्या भारत में महिलाओं की जिंदगी ऐसी ही होती है.

ये भी पढ़ें :- ऋषिकेश से सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो: बिना रस्सी के ‘फ्रीफॉल’ देख फूटा लोगों का गुस्सा, इंटरनेट पर छिड़ी तीखी बहस!

Tags: atithi devo bhavhimachal pradesh newsmanali tourism
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