Home > हिमाचल प्रदेश > लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर… हिमाचल में चट्टान ने टैक्सी को किया चकनाचूर; काल की गोद में समा गए 13 लोग

लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर… हिमाचल में चट्टान ने टैक्सी को किया चकनाचूर; काल की गोद में समा गए 13 लोग

Himachal Pradesh Landslide Accident: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को  एक बड़ा हादसा हुआ है. एक टैक्सी पर बड़ी चट्टान गिर गई, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा लाहौल-स्पीति में उदयपुर-किलाड रोड पर कडू नाला के पास हुआ.

By: Shristi S | Published: July 24, 2026 5:49:20 PM IST

हिमाचल में लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर, चट्टान ने टैक्सी को किया चकनाचूर
हिमाचल में लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर, चट्टान ने टैक्सी को किया चकनाचूर


Lahaul Spiti Landslide Accident: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के लाहौल-स्पीति (Lahaul Spiti) में शुक्रवार को  एक बड़ा हादसा हुआ है. एक टैक्सी पर बड़ी चट्टान गिर गई, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा लाहौल-स्पीति में उदयपुर-किलाड रोड पर कडू नाला के पास हुआ.

कुल्लू से पांगी जा रही टैक्सी लैंडस्लाइड के कारण मलबे में दब गई. बताया जा रहा है कि टैक्सी में 15 यात्री सवार थे. दो घायल यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया, और पुलिस और बचाव दल यह पता लगा रहे हैं कि कोई और यात्री फंसा तो नहीं है. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस, स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे. बचाव और राहत का काम चल रहा है.

You Might Be Interested In

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार, कहूडू नाला के पास चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ. सूमो गाड़ी (नंबर HP 01 M 2210) पूरी तरह से कुचल गई. इसके ड्राइवर की पहचान बीर सिंह के रूप में हुई है. हादसे में कुल 13 लोगों के मरने की खबर है.

घायलों को अस्पताल भेजा गया

बचाव दल ने मलबे से दो घायल लोगों को निकाला. उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है. मलबा हटाने का काम तेज़ी से चल रहा है. लाहौल स्पीति की पुलिस सुपरिटेंडेंट शिवानी महाला ने घटना की पुष्टि की और कहा कि यात्रियों और हताहतों की पूरी जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही दी जाएगी.

सड़क खुलते ही यात्री निकल गए

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उदयपुर-किलाड रोड एक दिन पहले लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया था. इस वजह से टैक्सी में सवार सभी यात्री टिंडी में फंस गए थे. शुक्रवार को सड़क ठीक होने के बाद गाड़ी पांगी की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक कडू नाला के पास चट्टान का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसने टैक्सी को अपनी चपेट में ले लिया.

Tags: Accidenthimachal pradeshlandslide
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल

July 23, 2026

बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 23, 2026

पहली गेंद, पहला विकेट… मयंक ने हार्दिक-अर्शदीप सिंह के क्लब...

July 23, 2026

मनी प्लांट नहीं, यह पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत!...

July 23, 2026

IAS से लेकर डॉक्टर तक: 10 सबसे टफ एग्जाम्स!

July 23, 2026

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026
लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर… हिमाचल में चट्टान ने टैक्सी को किया चकनाचूर; काल की गोद में समा गए 13 लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर… हिमाचल में चट्टान ने टैक्सी को किया चकनाचूर; काल की गोद में समा गए 13 लोग
लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर… हिमाचल में चट्टान ने टैक्सी को किया चकनाचूर; काल की गोद में समा गए 13 लोग
लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर… हिमाचल में चट्टान ने टैक्सी को किया चकनाचूर; काल की गोद में समा गए 13 लोग
लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर… हिमाचल में चट्टान ने टैक्सी को किया चकनाचूर; काल की गोद में समा गए 13 लोग