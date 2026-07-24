लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर… हिमाचल में चट्टान ने टैक्सी को किया चकनाचूर; काल की गोद में समा गए 13 लोग

Lahaul Spiti Landslide Accident: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के लाहौल-स्पीति (Lahaul Spiti) में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ है. एक टैक्सी पर बड़ी चट्टान गिर गई, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा लाहौल-स्पीति में उदयपुर-किलाड रोड पर कडू नाला के पास हुआ.

कुल्लू से पांगी जा रही टैक्सी लैंडस्लाइड के कारण मलबे में दब गई. बताया जा रहा है कि टैक्सी में 15 यात्री सवार थे. दो घायल यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया, और पुलिस और बचाव दल यह पता लगा रहे हैं कि कोई और यात्री फंसा तो नहीं है. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस, स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे. बचाव और राहत का काम चल रहा है.

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार, कहूडू नाला के पास चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ. सूमो गाड़ी (नंबर HP 01 M 2210) पूरी तरह से कुचल गई. इसके ड्राइवर की पहचान बीर सिंह के रूप में हुई है. हादसे में कुल 13 लोगों के मरने की खबर है.

घायलों को अस्पताल भेजा गया

बचाव दल ने मलबे से दो घायल लोगों को निकाला. उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है. मलबा हटाने का काम तेज़ी से चल रहा है. लाहौल स्पीति की पुलिस सुपरिटेंडेंट शिवानी महाला ने घटना की पुष्टि की और कहा कि यात्रियों और हताहतों की पूरी जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही दी जाएगी.

सड़क खुलते ही यात्री निकल गए

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उदयपुर-किलाड रोड एक दिन पहले लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया था. इस वजह से टैक्सी में सवार सभी यात्री टिंडी में फंस गए थे. शुक्रवार को सड़क ठीक होने के बाद गाड़ी पांगी की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक कडू नाला के पास चट्टान का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसने टैक्सी को अपनी चपेट में ले लिया.