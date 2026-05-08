Himachal Pradesh Weather Update: फिर निकाल लें छतरी, रजाई भी रखने की ना करें गलती; IMD ने जारी कर दी खतरनाक चेतावनी

Himachal Pradesh Weather Update 8 May 2026: उत्तर भारत के मौसम के मिजाज में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. पिछले करीब एक पखवाड़े से पश्चिम विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होने और चक्रवाती संचरण (Cyclonic Circulation) के चलते देश भर में मौसमी गतिविधियों में लगातार बदलाव जारी है.पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज्यादा प्रभावित पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश है. इसके अलावा, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है.हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है यानी यहां पर बारिश, तूफान और ओले गिरने का सिलसिला अगले कुछ दिनों में फिर शुरू होने वाला है.

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आज कहां-कहां होगी बारिश

गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी, रोहड़, सराहन, पंडोह और कसोल समेत कई क्षेत्रों में बारिश हुई. इसके अलावा राजधानी शिमला, कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक का नजारा देखा गया, लेकिन बारिश उतनी नहीं हुई. अब मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार (8 मई, 2026) को राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी. इसके अलावा, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना बरकरार है. शिमला मौसम केंद्र के मुताबिक, हिमाचल के अधिकांश मैदानी और निचले क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले सप्ताह की शुरुआत मौसमी बदलाव के साथ होगी. 11 से 13 मई के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इसके चलते कई जिलों में बारिश और तूफान की संभावना IMD की ओर से जताई गई है.

IMD के वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (8 मई, 2026) मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है. इसके चलते राजधानी शिमला, मनाली, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू और चंबा में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है.