Himachal Pradesh Weather Update: हिमाचल में कब होगा पश्चिम विक्षोभ एक्टिव, बढ़ेगी टेंशन या मिलेगी राहत; क्या कहता है IMD का अलर्ट

Himachal Pradesh Weather Update 7 May 2026: पहाड़ी राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश में भले ही पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ कम हुआ है, लेकिन इसके असर से वीकेंड तक हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जा रहेगी. पिछले 10 से दिन से भी अधिक समय से चली रही बारिश के चलते राजधानी शिमला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान गिर गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, दो दिन (गुरुवार (7 मई)-शुक्रवार (8 मई)) को रुक-रुक कर बारिश होने से मौसम का मिजाज बदलता रहेगा. मैदानी इलाकों में जहां लोगों को गर्मी से राहत रहेगी तो शिमला समेत अन्य ऊंचाई वाले जिलों में ठंड का असर रहेगा. इसके अलावा कई जगहों पर बर्फबारी से सर्दी का एहसास होगा.

कहां गिरेगी बर्फ और कहां होगी बारिश

मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते अब भी पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में मौसम काफी खराब है. लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते राजधानी शिमला हमीरपुर, सिरमौप, मंडी में ओलावृष्टि हुई. इसके चलते यहां पर पारा तेजी से गिरा. यहां तक कि लोगों रजाई और कंबल दोबारा निकालने पड़ा. गुरुवार (07 मई, 2026) को भी राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा समेत कई हिस्सों पर आंधी-तूफान और बारिश को लेकर येलो अलर्ट है. इसके बाद अगले सप्ताह 11 और 12 मई फिर से पूरे राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है. कुल मिलाकर पर्यटकों के लिहाज से हिमाचल प्रदेश का शिमला फिलहाल स्वर्ग बना रहेगा.

राज्य/शहर न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान

दिल्ली 21°C 36°C चंडीगढ़ 22°C 33°C जयपुर 26°C 36°C भोपाल 24°C 37°C मुंबई 29°C 33°C चेन्नई 29°C 33°C बेंगलुरु 33°C 33°C कोलकाता 26°C 33°C रांची 21°C 31°C पटना 22°C 33°C लखनऊ 22°C 33°C देहरादून 17°C 27°C शिमला 12°C 22°C कश्मीर 5°C 4°C

उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में कैसी रहेगी स्थिति

हिमाचल प्रदेश के अलावा इससे सटे राज्य उत्तराखंड में भी कई दिनों से जारी मौसमी गतिविधियों के कारण मौसम सुहावना और पर्यटकों के अनुकूल हो गया है. पूरे राज्य में बारिश जारी है. इसके चलते पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक राजधानी देहरादून के अलावा पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग और नैनीताल में अच्छी खासी बारिश का अलर्ट जारी किया है.