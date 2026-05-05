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Himachal Pradesh Weather Update: हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बढ़ने वाली है ठंड, जान लें अगले 24 घंटे के मौसम का हाल

Himachal Pradesh Weather Update 5 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी इलाकों (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में ठंडक और बढ़ेगी.

By: JP Yadav | Published: May 5, 2026 7:43:32 AM IST

Himachal pradesh Weather: तीन राज्यों में बढ़ी ठंड
Himachal pradesh Weather: तीन राज्यों में बढ़ी ठंड


Himachal Pradesh Weather Update 5 May 2026: पिछले करीब एक सप्ताह से पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होने से पूरे उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. खासतौर से पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में इसका ज्यादा असर नजर आ रहा है. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अब भी पश्चिम विक्षोभ का असर है. इसके चलते मंगलवार (05 मई , 2026) को बारिश होने का अलर्ट है. इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है. 

कहां-कहां होगी बारिश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, 
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार को भी बारिश का अलर्ट है. इसके चलते राजधानी में ठंड में इजाफा होगा या कहें मौसम सुहाना हो जाएगा. इसके चलते पर्यटकों के और अधिक बढ़ने की संभावना है.

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इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, सोलन, कुल्लू, शिमला, चंबा और हमीरपुर में भी मंगलवार को मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी IMD की ओर से जारी की गई है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.मौसम विभाग के मुताबिक, 5 मई को हिमाचल के मनाली में मनाली में अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तो अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

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शहर                                            अधिकतम तापमान                      न्यूनतम तापमान

दिल्ली 33°C 23°C
मुंबई 33°C 29°C
चेन्नई 34°C 29°C
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भोपाल 35°C 23°C
जयपुर 34°C 23°C
शिमला 21°C 12°C
नैनीताल 22°C 14°C

उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में क्या रहेगी स्थिति

IMD के मुताबिक, पहाड़ों पर फिलहाल मौसम का मिजाज अगले 24-36 घंटे ऐसा ही रहने वाला है. 
जम्मू-कश्मीर-लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मंगलवार के अलावा बुधवार (6 मई) को भी मौसम सक्रिय रहने वाला है. इसके असर से हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ गरज-चमक देखने को मिल सकती है. हिमाचल के कई इलाकों में  इस दौरान 30–50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. हिमाचल से सटे उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर 8 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. 

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Tags: Himachal Pradesh Weather Update
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