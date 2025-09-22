Himachal News: कौन हैं विक्रमादित्य सिंह की दूसरी पत्नी अमरीन कौर?
Himachal News: हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दूसरी शादी की है. इस मौके पर उन्होंने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को याद किया.

Himachal News: विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर के शादी की तस्वीर
Himachal News: विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर के शादी की तस्वीर

Himachal  News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह (राजा साहेब) के पुत्र हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर 22 सितंबर दिन  सोमवार को परिणय सूत्र में बंध गए. विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पर शादी की तस्वीरें शेयर कर जानकारी दी और लोगों से आशीर्वाद भी मांगा.

फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पिता को किया याद 

विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि आज डॉक्टर अमरीन कौर के साथ जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए अमरीन संग विवाह के पावन बंधन में प्रवेश कर रहा हूं. इस शुभ अवसर पर मेरे पूज्य पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की अनुपस्थिति हमेशा मेरे मन में रहेगी. उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है.

हिमाचल के 75 लाख लोगों को बताया परिवार 

हिमाचल के 75 लाख लोगों को परिवार बताते हुए उन्होंने कहा कि जीवन के हर पड़ाव पर जनता का  प्रेम, सम्मान और सहयोग मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा है. आज जब मैं अपने जीवनसाथी के साथ एक नया सफर शुरू करने जा रहा हूँ और समस्त हिमाचलवासियों से अपनी खुशियों में भागीदारी की कामना, शुभकामनाएं के साथ-साथ उनका आशीर्वाद भी चाहता हूं.

कौन हैं विक्रमादित्य की पत्नी अमरीन कौर? 

विक्रमादित्य की पत्नी अमरीन कौर मनोविज्ञान में पीएचडी हैं. अमरीन के पिता जोतिंदर सिंह पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में सीनियर वकील हैं. अमरीन कौर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की जहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया है. उन्हें को पढ़ने-लिखने का खूब शौक है और वह अपना ज्यादातर वक़्त किताबें लिखने या पढ़ने में ही व्यतीत करना पसंद करतीं है. मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पत्नी अमरीन कौर एक लेखक भी हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी है.

