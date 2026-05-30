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कुरकुरे खाने के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ? युवक की अटक गई सांसें; तड़पते-तड़पते चली गई जान

Hemant Sharma Death Case: हिमाचल प्रदेश के सोलन में कुरकुरे खाने के दौरान युवक की सांस नली में एक टुकड़ा अटक गया. जिसकी वजह से युवक की जान चली गई.

By: Sohail Rahman | Published: May 30, 2026 4:51:35 PM IST

हिमाचल प्रदेश के सोलन में कुरकुरे का टुकड़ा सांस नली में फंसने से युवक की हुई मौत
हिमाचल प्रदेश के सोलन में कुरकुरे का टुकड़ा सांस नली में फंसने से युवक की हुई मौत


Hemant Sharma Death Case: हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां कुरकुरे खाने के दौरान युवक की सांस नली में एक टुकड़ा फंस गया. जिसकी वजह से युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान हेमंत शर्मा के रूप में हुई है. उनके पिता का नाम दीपराम शर्मा है. ये पूरी घटना अर्की उपमंडल की घनागुघाट ग्राम पंचायच के ताल गांव की बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि हेमंत शर्मा कसौली के एक निजी होटल में काम करते थे. घटना के दिन वो घर पर ही था और कुरकुरे खा रहा था. तभी अचानक एक कुरकुरे का टुकड़ा गले में फंस गया , जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगी.

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अस्पताल में कराया भर्ती

युवक की हालत बिगड़ता देख उनके परिवार वालों ने उन्हें तुरंत MMU सुल्तानपुर में भर्ती कराया गया. हालांकि, प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया. हालांकि, पीजीआई चंडीगढ़ की मेडिकल टीम ने इस युवक को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई. इलाज के दौरान हेमंत की मौत हो गई. उसके परिवार वाले अभी भी गहरे सदमे में हैं.

यह भी पढ़ें – हिमाचल में आग का कहर! सोलन के जंगल में धधकी आग, आसमान में छाया धुएं का काला गुबार; वीडियो वायरल

परिजनों ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर युवक के परिजनों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हेमंत परिवार का सहारा था और होटल में अपनी नौकरी से परिवार को आर्थिक मदद देता था. इसके अलावा, इस घटना के सामने आने के बाद मेडिकल विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि जल्दबाजी में छोटे-छोटे खाने के टुकड़े खाते समय खास सावधावी बरतनी चाहिए. खासकर बच्चों और युवाओं को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि खाते समय सावधानी बरतना कितना जरूरी हगै. इस घटना के बाद परिवार वालों ने गांव में ही मृतक का अंतिम संस्कार किया.

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Tags: Himachal News
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