Himachal Municipal Elections: सेमीफाइनल में बीजेपी की धमाकेदार जीत, सत्ताधारी कांग्रेस से छीने दो नगर निगम

Himachal Pradesh Municipal Elections 2026: हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है. 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले हुए इस राजनीतिक सेमीफ़ाइनल में, BJP ने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को करारा झटका दिया है.

रविवार को घोषित नतीजों के अनुसार, BJP ने कांग्रेस से दो अहम नगर निगमों पर कब्ज़ा जमा लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में सिर्फ़ पालमपुर नगर निगम की सीट ही बचा पाई, जबकि बाकी तीन जगहों पर कमल खिला.

बीजेपी ने इन जगहों पर हासिल की शानदार जीत

हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. इन परिणामों में, BJP ने मंडी, धर्मशाला और सोलन में शानदार जीत हासिल करके अपनी जीत का परचम लहराया है, जबकि पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा. मंडी में, BJP ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया; कुल 14 वार्डों में से BJP ने 12 पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा.

सोलन में, BJP ने 10 सीटें जीतकर बढ़त बनाई, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं. धर्मशाला नगर निगम में भी, BJP ने 11 सीटें जीतीं, और कांग्रेस को सिर्फ़ पांच सीटों तक ही सीमित कर दिया. हालांकि, पालमपुर बाकी तीन नगर निगमों से अलग रहा, जहाँ कांग्रेस 15 में से 11 सीटें जीतकर अपनी साख बचाने में कामयाब रही.