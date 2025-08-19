Home > हिमाचल प्रदेश > Himachal Pradesh: जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला

Himachal Pradesh: जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला – “व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर माताओं-बहनों के मंगलसूत्र बिकवा रही सरकार”

Published: August 19, 2025 18:06:20 IST

शिमला से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट 
Himachal Pradesh: प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि “व्यवस्था परिवर्तन” के नाम पर सत्ता में आई सरकार ने प्रदेश की जनता को कठिन परिस्थितियों में धकेल दिया है।

लोग इलाज के लिए मंगलसूत्र गिरवी रख रहे 

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिम केयर योजना की अव्यवस्था और सरकार की नाकामी की वजह से लोग इलाज के लिए अपने घर की धरोहरें तक गिरवी रखने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा, “आज हालात यह हैं कि कोई बेटा अपनी मां के कंगन बेचकर इलाज करा रहा है तो कोई अपने दादी का मंगलसूत्र गिरवी रख रहा है। लेकिन सरकार इस गंभीर स्थिति पर संवेदनशील होने के बजाय बेशर्मी और हंसी-ठिठोली दिखा रही है।”

उन्होंने कहा कि विधानसभा में जब इस मुद्दे को उठाया गया तो सरकार आश्वस्त करने की बजाय गोलमोल जवाब देने लगी। इस रवैये के विरोध में भाजपा विधायक दल ने सदन से वॉकआउट किया।

ठाकुर ने सत्तापक्ष पर किया तीखा प्रहार 

जयराम ठाकुर ने सत्तापक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार झूठी गारंटियों और झूठे प्रचार के सहारे सत्ता में आई थी। “जनता को बरगलाकर और खोखले विज्ञापनों के दम पर सरकार चलाना आसान नहीं है। प्रदेश के लोगों के जीवन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, यह बात मुख्यमंत्री क्यों नहीं समझते?”

उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा प्रदेश की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देगी। “हम सरकार की मनमानी, मित्र मंडली को खुश करने की राजनीति और प्रदेश के हितों से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता की पीड़ा को अनसुना करने वाली यह सरकार हर मोर्चे पर बेनकाब होगी।”

