हिमाचल में दर्दनाक लैंडस्लाइड, वाहन दबा; 6 माह के मासूम समेत कई लोगों की जान गई; प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

Pangi Valley Landslide Himachal: हिमाचल प्रदेश की पांगी घाटी से बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि चलती टाटा सूमो पर अचानक भारी भूस्खलन हो गया, जिससे वाहन चट्टानों के नीचे दब गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हादसे में छह महीने के एक मासूम सहित 13 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है. हादसे के बाद वाहन में आग लगने की भी सूचना है, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक, हादसा पांगी घाटी के दुर्गम इलाके में हुआ, जहां टाटा सूमो यात्रियों को लेकर जा रही थी. इसी दौरान अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गिरा और वाहन उसकी चपेट में आ गया. हादसा इतना भीषण था कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.