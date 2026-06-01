Himachal Nagar Nikay Chunav 2026 Result: 4 में से 3 नगर निगमों में भाजपा का कब्जा, कांग्रेस को सिर्फ पालमपुर में मिली जीत

Himachal Nagar Nikay Chunav 2026 Result: पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए सोमवार (01 जून, 2026) का दिन बेहद अहम साबित होने जा रहा है. सोमवार को धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं. चुनाव नतीजों पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इन परिणामों का असर आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. बता दें कि 17 मई, 2026 को चारों नगर निगमों की 64 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद हुआ था. सुबह 9 बजे से ही मतणना जारी है. हिमाचल प्रदेश में चार नगर निगम सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के चुनाव के नतीजे आ गए हैं. मंडी, सोलन और धर्मशाला नगर निगम में भाजपा ने जीत हासिल की है. पालमपुर निगम पर एक बार फिर से कांग्रेस ने कब्जा किया है.

उधर, बीडीसी के परिणाम के बाद अब जिला परिषद के नतीजे आने लगे हैं. मंडी से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया और कांग्रेस के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर को चुनाव में शिकस्त मिली है. किन्नौर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और ऊना से कुछ सीटों पर जिला परिषद के चुनावी नतीजों में भाजपा को बढ़त मिली है.

मिली जानकारी के मुताबिक, 250 जिला परिषद और 1684 पंचायत समिति वार्डों की मतगणना की जा रही है. अब तक हिमाचल प्रदेश की 3759 पंचायतों में हुए चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. मंडी नगर निगम में भाजपा ने 14 में से 12 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई. वहीं, धर्मशाला में भाजपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की. भाजपा ने सोलन में भी 10 सीट लेकर कांग्रेस को करारी शिकस्त दी.

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मंडी जिला के सरी वार्ड से भाजपा की रीना ठाकुर ने जीत हासिल की है. वह वह करीब 1700 वोटों से चुनाव जीती हैं. वहीं, भाजपा की बागी रीता कुमारी निराला की वजह से चुनाव रोचक हो गया था. दरअसल, वह 1800 से अधिक वोट ले गईं. इससे मुकाबला रोचक हो गया.

मंडी जिला परिषद चुनाव का पूरा नतीजा आ गया है और इसमें धर्मपुर से पूर्व मंत्री रहे महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंगना गुलेरिय़ा हार गए हैं. इसी तरह मंडी से कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर की हार हुई है. पूर्व मंत्री कौल सिंह की बेटी कोटली वार्ड से हारी हैं.