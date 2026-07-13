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रिश्ता तय, रिंग सेरेमनी भी हुई… फिर नकदी और गहने लेकर फरार हो गया पूरा परिवार; निवेश का झांसा देकर 18 लाख रुपये ऐंठे

Looteri Dulhan Fraud Case: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्नसार कर दिया हैं, यहां शादी के नाम पर एक परिवार से 18 लाख रुपये की ठगी का मामाला सामने आया है,आइए जानते हैं पुरी कहानी को विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 13, 2026 3:23:31 PM IST

रिश्ता तय, रिंग सेरेमनी भी हुई... फिर नकदी और गहने लेकर फरार हो गया पूरा परिवार
रिश्ता तय, रिंग सेरेमनी भी हुई... फिर नकदी और गहने लेकर फरार हो गया पूरा परिवार


Himachal Looteri Dulhan Case: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में शादी के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. एक परिवार ने शादी का रिश्ता तय कर पहले भरोसा जीता, फिर रिंग सेरेमनी के बाद करीब 18 लाख रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 
जानकारी के मुताबिक, हमीरपुर के अवाहदेवी क्षेत्र के संगरोह गांव की रहने वाली कुसुम लता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में बताया गया कि युवती के भाई ने अपना पता कांगड़ा बस स्टैंड के पास बताया था. बातचीत के बाद दोनों परिवारों ने शादी के लिए सहमति दे दी.इसके बाद 20 जून को चंडीगढ़ में रिंग सेरेमनी आयोजित की गई. इस दौरान वर पक्ष ने होने वाली दुल्हन को सोने के आभूषण और अन्य महंगे उपहार भी दिए.

निवेश के नाम पर लिए लाखों रुपये

पीड़ित परिवार का आरोप है कि रिंग सेरेमनी के बाद आरोपी परिवार ने अलग-अलग बहाने बनाकर निवेश और अन्य जरूरी कामों के नाम पर करीब 18 लाख रुपये ले लिए. इसके अलावा दुल्हन को दिए गए लाखों रुपये के सोने के गहने भी अपने पास रख लिए.शादी की तारीख नजदीक आने पर जब वर पक्ष ने संपर्क करना चाहा तो आरोपी परिवार का फोन बंद मिलने लगा. काफी तलाश के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला. तब पीड़ित परिवार को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया.

पुलिस ने शुरू की जांच

अवाहदेवी पुलिस चौकी ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं उन्होंने इसी तरह अन्य लोगों को भी अपना शिकार तो नहीं बनाया.

ऊना में शादी के दिन ही टूट गया रिश्ता

इसी बीच हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से भी एक अलग मामला सामने आया है. यहां अंबोटा गांव में सुबह हिंदू रीति-रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया.पुलिस की मौजूदगी में दोनों परिवारों के बीच लंबी बातचीत हुई. आखिरकार आपसी सहमति से दोनों पक्षों ने इस रिश्ते को आगे न बढ़ाने का फैसला लिया और विवाह के दिन ही संबंध समाप्त हो गया.

Tags: Gagret Bride ScamHimachal Looteri DulhanHimachal Wedding Fraud
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