रिश्ता तय, रिंग सेरेमनी भी हुई… फिर नकदी और गहने लेकर फरार हो गया पूरा परिवार; निवेश का झांसा देकर 18 लाख रुपये ऐंठे

Himachal Looteri Dulhan Case: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में शादी के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. एक परिवार ने शादी का रिश्ता तय कर पहले भरोसा जीता, फिर रिंग सेरेमनी के बाद करीब 18 लाख रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, हमीरपुर के अवाहदेवी क्षेत्र के संगरोह गांव की रहने वाली कुसुम लता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में बताया गया कि युवती के भाई ने अपना पता कांगड़ा बस स्टैंड के पास बताया था. बातचीत के बाद दोनों परिवारों ने शादी के लिए सहमति दे दी.इसके बाद 20 जून को चंडीगढ़ में रिंग सेरेमनी आयोजित की गई. इस दौरान वर पक्ष ने होने वाली दुल्हन को सोने के आभूषण और अन्य महंगे उपहार भी दिए.

निवेश के नाम पर लिए लाखों रुपये

पीड़ित परिवार का आरोप है कि रिंग सेरेमनी के बाद आरोपी परिवार ने अलग-अलग बहाने बनाकर निवेश और अन्य जरूरी कामों के नाम पर करीब 18 लाख रुपये ले लिए. इसके अलावा दुल्हन को दिए गए लाखों रुपये के सोने के गहने भी अपने पास रख लिए.शादी की तारीख नजदीक आने पर जब वर पक्ष ने संपर्क करना चाहा तो आरोपी परिवार का फोन बंद मिलने लगा. काफी तलाश के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला. तब पीड़ित परिवार को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया.

पुलिस ने शुरू की जांच

अवाहदेवी पुलिस चौकी ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं उन्होंने इसी तरह अन्य लोगों को भी अपना शिकार तो नहीं बनाया.

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