Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद : सीएम सुक्खू

कुल्लू/शिमला से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट

Himachal floods: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कुल्लू और मनाली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से लोगों की मदद कर रही है, लेकिन अब तक केन्द्र सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

बेघर हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र को आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में एक बीघा ज़मीन देने का प्रस्ताव भेजा है ताकि बेघर हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके। उन्होंने भाजपा सांसदों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर दबाव बनाएं और साथ ही विशेष राहत पैकेज सुनिश्चित कराएं।

मुख्यमंत्री का भाजपा नेताओं पर तंज

उन्होंने कटाक्ष किया कि “भाजपा नेता केवल सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, जबकि कांग्रेस के नेता आपदा प्रभावितों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और राहत पहुंचा रहे हैं।”

निरीक्षण और निर्देश

मुख्यमंत्री ने मनाली के वशिष्ठ चौक, बाहंग और ओल्ड मनाली में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और मकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीआरओ अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कुल्लू के अखाड़ा बाज़ार में भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने भुंतर पुल और भूतनाथ पुल का भी निरीक्षण किया।

आपदा राहत और मुआवज़ा

सीएम ने कहा कि जिन परिवारों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 7.70 लाख रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही पशुधन हानि पर भी मुआवज़ा दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की बहाली है ताकि बागवानों का सेब समय पर मंडियों तक पहुँच सके।

फंसे श्रद्धालुओं को राहत

मुख्यमंत्री ने बताया कि चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए सेना के चिनूक और एमआई-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। केवल गुरुवार को ही 605 श्रद्धालुओं को भरमौर से सुरक्षित निकालकर चंबा पहुंचाया गया, जहां से उन्हें एचआरटीसी की बसों से घर भेजा गया।

केन्द्र पर निशाना और विश्व बैंक सहायता

सीएम सुक्खू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक से 3,000 करोड़ रूपए की परियोजना तैयार की है।

इस मौके पर विधायक सुन्दर सिंह ठाकुर और भुवनेश्वर गौड़, एपीएमसी कुल्लू के अध्यक्ष मियां राम सिंह, उपायुक्त तोरुल एस. रवीश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।