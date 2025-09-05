Home > हिमाचल प्रदेश > Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद : सीएम सुक्खू

Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद : सीएम सुक्खू

Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद , बेघर हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए- सीएम सुक्खू

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 5, 2025 21:17:00 IST

Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद : सीएम सुक्खू, बेघर हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए- मुख्यमंत्री
Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद : सीएम सुक्खू, बेघर हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए- मुख्यमंत्री

कुल्लू/शिमला से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट 
Himachal floods: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कुल्लू और मनाली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से लोगों की मदद कर रही है, लेकिन अब तक केन्द्र सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

बेघर हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र को आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में एक बीघा ज़मीन देने का प्रस्ताव भेजा है ताकि बेघर हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके। उन्होंने भाजपा सांसदों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर दबाव बनाएं और साथ ही विशेष राहत पैकेज सुनिश्चित कराएं।

मुख्यमंत्री का भाजपा नेताओं पर तंज 

उन्होंने कटाक्ष किया कि “भाजपा नेता केवल सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, जबकि कांग्रेस के नेता आपदा प्रभावितों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और राहत पहुंचा रहे हैं।”

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खोले राज, उरी-बालाकोट का जिक्र कर कही ये बात

निरीक्षण और निर्देश

मुख्यमंत्री ने मनाली के वशिष्ठ चौक, बाहंग और ओल्ड मनाली में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और मकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीआरओ अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
कुल्लू के अखाड़ा बाज़ार में भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने भुंतर पुल और भूतनाथ पुल का भी निरीक्षण किया।

आपदा राहत और मुआवज़ा

सीएम ने कहा कि जिन परिवारों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 7.70 लाख रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही पशुधन हानि पर भी मुआवज़ा दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की बहाली है ताकि बागवानों का सेब समय पर मंडियों तक पहुँच सके।

फंसे श्रद्धालुओं को राहत

मुख्यमंत्री ने बताया कि चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए सेना के चिनूक और एमआई-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। केवल गुरुवार को ही 605 श्रद्धालुओं को भरमौर से सुरक्षित निकालकर चंबा पहुंचाया गया, जहां से उन्हें एचआरटीसी की बसों से घर भेजा गया।

PM Modi ऐसे और यहां मनाएंगे अपना 75 वां जन्मदिन, जनता को देंगे बड़ा तोहफा

केन्द्र पर निशाना और विश्व बैंक सहायता

सीएम सुक्खू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक से 3,000 करोड़ रूपए की परियोजना तैयार की है।

इस मौके पर विधायक सुन्दर सिंह ठाकुर और भुवनेश्वर गौड़, एपीएमसी कुल्लू के अध्यक्ष मियां राम सिंह, उपायुक्त तोरुल एस. रवीश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

Tags: Heavy Rain Alerthimachal cmHimachal Kullu Cloud BurstHimachal pradesh floodhimachal pradesh newsHP floods
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद : सीएम सुक्खू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद : सीएम सुक्खू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद : सीएम सुक्खू
Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद : सीएम सुक्खू
Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद : सीएम सुक्खू
Himachal floods: आपदा प्रभावितों के लिए केन्द्र से विशेष राहत पैकेज मांगे भाजपा सांसद : सीएम सुक्खू
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?