फेसबुक पर ससुर भेजता था अश्लील वीडियो, बहू ने किया ब्लॉक तो तमतमाता हुआ पहुंच गया मायके; सारी हदें पार... FIR दर्ज, पुलिस कर रही जांच!

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक रिश्तों को शर्मासार करने वाली घटना सामने आई है जहां 10 महीने से अपने मायके में रह रही बहू ने अपने ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. पुलिस को दी गई शिकायत में बहू ने अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि उसके ससुर ने फेसबुक पर इसे अश्लील फोटो और वीडियो भेजे. जब महिला ने ससुर की शर्मनाक हरकत का विरोध किया तो गुस्से से आगबबूला होकर ससुर सीधा उसके मायके पहुंच गया और उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली.

10 महीने से मायके में लिया आसरा

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला को ससुराल छोड़े हुए 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं. वो फिलहाल अपने मायके में रह रही है. पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि ससुराल का माहौल उसे ठीक नहीं लगता था जिसके कारण उसने वहां से अलग रहने का फैला कर लिया और अपने माता-पिता के पास चली आई. लेकिन दूर रहने के बावजूद ससुर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसका शोषण कर रहा है.

फेसबुक पर भेजता है अश्लील मैसेज

ऊना जिले के अंब क्षेत्र की रहने वाली रवीना बेगम का आरोप है कि 10 महीने से ससुराल में रह रही थी कि अचानक 3 नवंबर 2025 को फेसबुक पर केवल खान नाम की आईडी से ‘लव यू’ का मैसेज भेजा. ससुर ने अश्लील वीडियो भी सेंड की थी जिसकी कारण अपनी फेसबुक आईडी से उसने तुरंत ससुर को ब्लॉक कर दिया.

बहू के मायके पहुंचा ससुर

पुलिस को दी शिकायत में महिला का आरोप है कि 7 जनवरी 2026 को अचानक उसके मायके आ गया और उससे बातचीत करने का बहाना ढूंढने लगा. पहले ससुर ने महिला के साथ प्राइवेसी में बात करने की इच्छा जाहिर की. फिर उसे एकांत स्थान पर ले जाकर जान से मारने की धमकी देने लगा. लेकिन जब महिला ने ससुर के इस असहज व्यवहार का विरोध किया तो उससे कथित तौर पर फिर से छेड़छाड़ हुई.

लंबे समय के बाद दर्ज कराई शिकायत

जब शिकायतकर्ता से लंबे समय बाद कंप्लेंट दर्ज कराने के पीछे की वजह पूछी गई तो महिला ने बताया कि समाज में बदनामी के डर से चुप थी लेकिन अब, जब ससुर ने उसे अश्लील हरकतों पर चुप रहने और जान से मारने की धमकी दी तो वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिकायत दर्ज कराना चाहती है. इस कदम को उठाने के लिए उसने काफी हिम्मत जुटाई है.

पुलिस जुटा रही डिजिटल सबूत

हमीरपुर पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि महिला द्वारा ससुराल पक्ष पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी. फेसबुक पर भेजे गए अश्लील कंटेंट और मैसेज की पड़ताल की जाएगी. सभी डिजिटल साक्ष्यों को जुटाकर गवाहों के बयान दर्ज कराए जाएंगे. पुलिस ने कहना है कि जांच-पड़ताल और पूछताछ के आधार पर जो तथ्य सामने आएंगे, उसी हिसाब से आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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