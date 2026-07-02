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Himachal Crime: ससुर ने पहले बहू को भेजे अश्लील वीडियो और मैसेज… फिर महिला के मायके पहुंचकर किया गलत काम

Hamirpur Crime: महिला का आरोप है कि उसका ससुर उससे बातचीत करने के बहाने उसके मायके पहुंच गया. वहां उसे एकांत में ले जाकर कथित तौर पर धमकी दी कि यदि उसने भेजे गए संदेशों और वीडियो के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा.

By: Hasnain Alam | Published: July 2, 2026 9:05:24 PM IST

हमीरपुर ससुर-बहू केस
हमीरपुर ससुर-बहू केस


Himachal Pradesh Crime: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ससुर के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज और वीडियो भेजने, छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

पुलिस के अनुसार ऊना जिले के अंब क्षेत्र की रहने वाली रवीना बेगम ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह पिछले लगभग दस महीने से अपने मायके में रह रही है. महिला का आरोप है कि उसके ससुर ने 3 नवंबर 2025 को अपनी फेसबुक आईडी ‘केवल खान’ के माध्यम से उसे ‘लव यू’ लिखकर संदेश भेजा और साथ ही अश्लील वीडियो भी भेजी.

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महिला के मायके पहुच गया ससुर

महिला का आरोप है कि इसके बाद उसने संबंधित फेसबुक आईडी को तत्काल ब्लॉक कर दिया. इसके बावजूद 7 जनवरी 2026 को उसका ससुर उससे बातचीत करने के बहाने उसके मायके पहुंच गया. वहां उसे एकांत में ले जाकर कथित तौर पर धमकी दी कि यदि उसने भेजे गए संदेशों और वीडियो के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा. विरोध करने पर उसके ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ किया.

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय तक डर और सामाजिक बदनामी की आशंका के कारण इस घटना के संबंध में शिकायत दर्ज नहीं करवा सकी. अब उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने क्या कहा?

महिला थाना हमीरपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. मामले से जुड़े सभी तथ्यों, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध प्रमाणों की पड़ताल की जाएगी तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

Tags: crime newshamirpur newshimachal pradesh newshome-hero-pos-3
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