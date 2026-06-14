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Himachal: कसोल के होटल में विदेशी महिला के साथ क्या हुआ? कमरे से मिली लाश, रेव पार्टी में हुई थी शामिल

Kullu News: विदेशी महिला 7 से 11 जून तक कसोल में आयोजित एक रेव पार्टी में डीजे के रूप में शामिल हुई थी. पार्टी समाप्त होने के बाद वह होटल में ठहरी हुई थी, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई.

By: Hasnain Alam | Published: June 14, 2026 5:32:28 PM IST

कसोल में विदेशी महिला की मौत
कसोल में विदेशी महिला की मौत


Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकर्ण घाटी के पर्यटन स्थल कसोल से एक विदेशी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान रूस की रहने वाली एक डीजे आर्टिस्ट के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि महिला की मौत दो दिन पहले कसोल स्थित एक होटल के कमरे में हुई थी.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला 7 से 11 जून तक कसोल में आयोजित एक रेव पार्टी में डीजे के रूप में शामिल हुई थी. पार्टी समाप्त होने के बाद वह होटल में ठहरी हुई थी, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. मामले में नशे की अधिक मात्रा (ओवरडोज़) लेने की आशंका जताई जा रही है.

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मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है. शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है तथा मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है.

मृतका के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ

पुलिस होटल स्टाफ, आयोजकों और मृतका के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर खड़े हुए सवाल

अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. इस घटना के बाद कसोल क्षेत्र में आयोजित होने वाली रेव पार्टियों और उनमें नशीले पदार्थों के संभावित इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों विदेशी पर्यटकों का आना-जाना लगा हुआ है. हाल ही में मनाली से एक विदेशी महिला से छेड़खानी का भी मामला सामने आया था.

Tags: himachal pradesh newshome-hero-pos-9Kullu News
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