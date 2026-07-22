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बिना कपड़ों के थे देवर-भाभी! खिड़की से झांका पति तो उड़ गए होश; बस छूटने पर हुआ अवैध संबंध का खुलासा

Devar Bhabhi Love Affair: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, जस्वां-परागरपुर विधानसभा क्षेत्र के पास एक गाँव से पारिवारिक रिश्तों को शर्मिंदा करने का ये मामला है. बता दें ककि  यहां, एक देवर और उसकी भाभी  को एक बंद कमरे में आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ा गया.

By: Heena Khan | Published: July 22, 2026 9:27:44 AM IST

devar bhabhi love affair
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Devar Bhabhi Love Affair: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, जस्वां-परागरपुर विधानसभा क्षेत्र के पास एक गाँव से पारिवारिक रिश्तों को शर्मिंदा करने का ये मामला है. बता दें ककि  यहां, एक देवर और उसकी भाभी  को एक बंद कमरे में आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ा गया. जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद, गुस्से में आए परिवार वालों ने दोनों की बुरी तरह पिटाई की. इतना ही नहीं, यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है, खासकर इसलिए क्योंकि महिला एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखती है.

चल रही थी लंबी कहानी 

जानकारी के मुताबिक, देवर और भाभी के बीच लंबे समय से गुप्त प्रेम संबंध चल रहा था. लेकिन स्थानीय ग्रामीणों को उनकी हरकतों पर अक्सर शक होता था, लेकिन किसी के पास इस बात का पक्का सबूत नहीं था कि उनका रिश्ता शारीरिक संबंध तक पहुँच गया है. इस नाजायज़ रिश्ते का खुलासा तब हुआ जब महिला का पति किसी ज़रूरी काम से घर से निकला. कहा जाता है कि उसे बीच रास्ते से ही अचानक घर लौटना पड़ा क्योंकि उसकी तय बस छूट गई थी.

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जब खिड़की से झांका पति 

इस बीच, देवर और भाभी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि घर का मुखिया इतनी जल्दी लौट आएगा. पति के जाने के तुरंत बाद मौका पाकर, उन्होंने दिन-दहाड़े मर्यादा की सारी हदें पार कर दीं. घर पहुँचने पर पति ने देखा कि मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था. बार-बार खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब या हलचल न होने पर उसे शक हुआ. फिर उसने खिड़की से झाँका और जो देखा उससे वो स्तब्ध रह गया: उसने अपनी पत्नी और अपने ही भाई को नग्न अवस्था में रंगे हाथों पकड़ा. अपने भाई और पत्नी द्वारा दिए गए इस धोखे को देखकर उसका खून खौल उठा. गुस्से में आकर उसने ज़बरदस्ती बंद दरवाज़ा तोड़ दिया. कमरे में घुसते ही उसने दोनों की पिटाई शुरू कर दी. शोर-शराबा और चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.

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Tags: devar bhabhi love affairextramarital affairhimachal pradesh
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