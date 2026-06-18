हिमाचल में बड़ा सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर 500 फीट नीचे गिरी कार, 3 सगे भाइयों समेत 7 की मौके पर ही गई जान

हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक खौफनाक सड़क हादसे की खबर आ रही हैं जहां पुखरी-मसरूंड मार्ग पर एक एसयूपी नियंत्रण से बाहर होके सीधा गहरी खाई में जा गिरी. दुर्घटना में 3 सगे भाईयों के साथ 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पूरा परिवार मुंडन संस्कार से शामिल होने की वापसी में घर लौट रहा था. बुधवार की रात को अचानक गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन भी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को खाई से निकाला. फिलहाल मामले की कड़ी जांच-पड़ताल की जा रही है.

छोटी सी चूक से गई जान

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल के चंबा जिले के पुखरी-मसरूंड मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे को टाला जा सकता था. स्थानीय लोगों ने दुर्घटना का अंदेशा होते ही खाई में उतरकर शवों को निकाला. उनका कहना है कि सड़क के किनारे क्रैश बैरियर्स नहीं थे जिसके सहारे गाड़ी खाई में गिरने से बच सकती थी. उनका मानना है कि यदि वहां पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध होते तो हादसे की गंभीरता कम हो सकती थी. छतरूंड के पास हुए हादसे को लेकर पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं.

मुंडन संस्कार से हो रही थी घर वापसी

चंबा एसपी विजय सकलानी ने बताया कि शवों को खाई से निकाल लिया गया है. मृतकों में ड्राइवर के अलावा 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं जो मुंडन संस्कार की दावत खाकर महिंद्रा बोलेरो से घर वापस लौट रहे थे. शवों को खाई से निकालने के बाद पुलिस घटना से जुड़े अन्य कारणों की जांच कर रही है. मृतकों की पहचान और अन्य फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं. पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे के अन्य कारणों की जांच शुरू कर दी है.

परिवार में मचा कोहराम

इस सड़क दुर्घटना में तीन सगे भाईयों की मौत हुई है जिससे पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है. परिवार में मातम छाया हुआ है, परिजनों का बिलख-बिलखकर बुरा हाल हो चुका है. मामले में लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर बनी हुई है. हर पहलू की कड़ाई से निगरानी की जा रही है.

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