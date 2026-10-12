Himachal Pradesh Earthquake: चंबा में फिर डोली धरती, 5 किमी गहराई में था भूकंप का केंद्र; क्यों संवेदनशील है यह इलाका?

Himachal Pradesh Earthquake: हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में सोमवार, 12 अक्टूबर, 2026 को एक और भूकंप आया. नेशनल सेंटर फ़ॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, भूकंप शाम 4:40 बजे आया और इसका सेंटर ज़मीन से लगभग 5 किलोमीटर नीचे था. ताजा भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.1 रही.

चंबा में पिछले कुछ महीनों में कई भूकंप आए हैं. बार-बार आने वाले भूकंप इस पहाड़ी इलाके की जियोलॉजिकल सेंसिटिविटी को दिखाते हैं.

EQ of M: 3.1, On: 12/10/2026 16:40:32 IST, Lat: 32.381 N, Long: 76.358 E, Depth: 5 Km, Location: Chamba, Himachal Pradesh. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/Dlq8xslUjO — National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 12, 2026

चंबा भूकंप के लिए इतना कमज़ोर क्यों है?

चंबा हिमाचल प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बसा एक पहाड़ी ज़िला है. यह रावी नदी और उसकी सहायक नदी, साल नदी के संगम के पास बसा है. हिमालय का बनना इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लंबे समय से चली आ रही टक्कर से जुड़ा है. यह प्रोसेस इस इलाके में जियोलॉजिकल प्रेशर और फॉल्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है.

चंबा में भूकंप कब आए?

साल 2026 में चंबा और आस-पास के इलाकों में कई भूकंप रिकॉर्ड किए गए. मौजूद जानकारी के मुताबिक, मुख्य घटनाएं इस तरह हैं:

11 अक्टूबर, 2026: चंबा में 2.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्ड किया गया.

26 अगस्त, 2026: चंबा और शिमला के आस-पास 2.5 मैग्नीट्यूड के हल्के झटके महसूस किए गए.

19 अगस्त, 2026: चंबा-कांगड़ा इलाके में करीब 45 मिनट के अंदर 3.6 और 4.0 मैग्नीट्यूड के दो भूकंप आए.

14 अगस्त, 2026: सुबह करीब 6:36 बजे 3.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया.

12 अगस्त, 2026: चंबा में 3.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया.

5 जून, 2026: चंबा और कांगड़ा के बॉर्डर के पास 5.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया.

इन घटनाओं से इस इलाके में भूकंप की गतिविधियों पर नज़र रखने की ज़रूरत पता चलती है. हालांकि, सिर्फ़ बार-बार आने वाले हल्के झटकों से यह नहीं कहा जा सकता कि जल्द ही कोई बड़ा भूकंप आएगा.

भूकंप कितनी गहराई पर आता है?

US जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, भूकंपों को उनकी गहराई के आधार पर तीन कैटेगरी में बांटा जाता है. ज़मीन से 70 किलोमीटर तक की गहराई पर आने वाले भूकंप को कम गहरा माना जाता है, 70 से 300 किलोमीटर के बीच आने वाले भूकंप को मीडियम माना जाता है, और 300 से 700 किलोमीटर के बीच आने वाले भूकंप को गहरा माना जाता है.

चंबा में हाल ही में आए भूकंप का सेंटर 5 किलोमीटर की गहराई पर था, इसलिए यह कम गहरा है. हालांकि कम गहरा भूकंप सतह पर ज़्यादा महसूस किया जा सकता है, लेकिन नुकसान का लेवल कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें इंटेंसिटी, लोकल ज़मीन की हालत और इमारतों की मज़बूती शामिल है.