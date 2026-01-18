कीमो, दर्द और 57 मिनट…ज़ेरोधा फाउंडर नितिन कामत ने शेयर की पत्नी की सर्वाइवल कहानी; इस पल को बताया यादगार

Nithin Kamath Wife Motivational Story: ज़ेरोधा के फाउंडर और CEO नितिन कामत ने X पर एक इमोशनल नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने टाटा मुंबई मैराथन में दिव्यांग लोगों को हिस्सा लेते हुए देखने के बाद कहा कि उनका उत्साह “शब्दों से परे” था और यह बहुत ही विनम्र करने वाला अनुभव था.

कामत ने लिखा, “आज टाटा मुंबई मैराथन में दौड़ रहे दिव्यांग लोगों में जो जोश और उत्साह था, वह शब्दों से परे था.यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की शिकायत करने का आपको क्या हक है.” उन्होंने एक पर्सनल अपडेट भी शेयर किया, जिसमें बताया कि उनकी पत्नी सीमा ने कैंसर से ठीक होने के लगभग ढाई साल बाद 10 किमी की दौड़ लगभग 57 मिनट में पूरी की.

मैं जिस भी इंसान को जानती हूँ…

अगले ट्वीट में, कामत ने अपनी पत्नी सीमा कामत द्वारा लिखे गए एक डिटेल्ड ब्लॉग का लिंक शेयर किया, जिसका टाइटल था “मैं जिस भी इंसान को जानती हूँ, उनमें सबसे हेल्दी मैं हूँ, और मुझे कैंसर हो गया!” ब्लॉग में, सीमा ने नवंबर 2021 में स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में बताया, और उसके बाद के महीनों को “इमोशनल रोलर कोस्टर” बताया.

उन्होंने लिखा, “मैं जिस भी इंसान को जानती थी, उनमें सबसे हेल्दी और फिट मैं थी,” और बताया कि रूटीन मैमोग्राम में एक छोटी सी गांठ का पता चलने से पहले उन्हें कोई लक्षण नहीं थे.सीमा ने कहा कि इस अनुभव से उन्हें एहसास हुआ कि भारत में कैंसर अभी भी कितना बड़ा टैबू है और इसके बारे में खुलकर बातचीत करना क्यों ज़रूरी है.उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “जल्दी पता चलना ही हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है,” और लोगों से अपील की कि अगर वे पूरी तरह से हेल्दी महसूस करते हैं, तब भी रेगुलर हेल्थ चेक-अप को प्राथमिकता दें.

भारत में करवाया इलाज, डॉक्टरों और स्टाफ को दिया धन्यवाद

ब्लॉग में आगे डायग्नोसिस और मास्टेक्टॉमी से लेकर कीमोथेरेपी तक की उनकी यात्रा का ज़िक्र किया गया है, जिसमें इलाज के शारीरिक और भावनात्मक असर, जैसे बालों का झड़ना और बहुत ज़्यादा थकान, के बारे में विस्तार से बताया गया है. सीमा ने भारत में इलाज करवाने के अपने फैसले के बारे में भी लिखा, बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ को धन्यवाद दिया, और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध देखभाल की क्वालिटी और स्पीड पर ज़ोर दिया.

सबसे यादगार पल किया शेयर

उन्होंने जो सबसे यादगार पल शेयर किया, वह तब था जब कीमोथेरेपी के दौरान उन्होंने और नितिन दोनों ने एक साथ अपने सिर मुंडवाने का फैसला किया. उन्होंने लिखा, “अपने आस-पास गंजे नितिन को देखकर मुझे अपना नया हेयरस्टाइल पसंद आया,” और बताया कि इस जेस्चर ने उनके छोटे बेटे सहित सभी के लिए यह सफ़र आसान बना दिया.

सीमा के विचारों ने हेल्थ इंश्योरेंस, एक मज़बूत सपोर्ट सिस्टम और मानसिक मज़बूती के महत्व पर भी ज़ोर दिया.उन्होंने लिखा, “हेल्थ ही असली दौलत है,” और बताया कि फाइनेंशियल आज़ादी और परिवार के सपोर्ट ने उनकी रिकवरी में अहम भूमिका निभाई.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएँ

नितिन कामत की पोस्ट और सीमा के खुले ब्लॉग को ऑनलाइन खूब पसंद किया गया, और कई लोगों ने इस कपल की तारीफ़ की.”ऐसी कहानियाँ असल में ‘मज़बूत’ होने का मतलब बदल देती हैं.हालात नहीं.आराम नहीं.बस पक्का इरादा.सीमा को बधाई – सच में प्रेरणादायक,” एक यूज़र ने लिखा.