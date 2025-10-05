कोलन कैंसर युवाओं को सबसे ज्यादा क्यों कर रहा प्रभावित? पढ़िए हैरान कर देने वाली रिपोर्ट!
युवा में कोलन कैंसर के बढ़ते मामले: जानें कैसे अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और असंतुलित जीवनशैली इस खतरे को बढ़ा सकते हैं. शुरुआती लक्षण, रोकथाम और स्वस्थ आदतों के बारे में पूरी जानकारी.

By: Shivani Singh | Published: October 5, 2025 12:11:31 AM IST

जीवनशैली और आहार असंतुलन ने कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों के जोखिम को काफी बढ़ा दिया है. नतीजतन, युवा लोग भी हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. आंकड़े बताते हैं कि युवा आबादी में कैंसर के मामले भी बढ़ रहे हैं, जिससे न केवल स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, बल्कि यह मृत्यु का एक प्रमुख कारण भी है. हाल की रिपोर्टों ने युवा आबादी में कोलन कैंसर के बढ़ते जोखिम को लेकर चिंता जताई है.

कोलन कैंसर, या कोलोरेक्टल कैंसर, एक प्रकार का कैंसर है जो बड़ी आंत या मलाशय में शुरू होता है. मल त्याग की आदतों में बदलाव, खूनी मल और बार-बार, गंभीर पेट दर्द इसके मुख्य लक्षण माने जाते हैं.

अब, एक अन्य अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने कुछ अन्य जोखिम कारकों की पहचान की है जो कोलन कैंसर में भी योगदान दे सकते हैं.

युवा लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर का जोखिम

विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोलन कैंसर के 75% मामले युवा लोगों में होते हैं जिनका कोई पूर्व पारिवारिक इतिहास या ज्ञात आनुवंशिक प्रवृत्ति नहीं होती. इन व्यक्तियों में पाया जाने वाला सबसे आम कारक अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन है.

अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जोखिम बढ़ा रहे हैं

नेचर रिव्यूज़ एंडोक्रिनोलॉजी में 2025 की एक समीक्षा इस संबंध को उजागर करती है. शोधकर्ताओं ने पाया कि अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का बढ़ता सेवन युवा लोगों में इस खतरनाक कैंसर के मामलों में वृद्धि में योगदान दे रहा है.

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में, वैज्ञानिकों ने ऐसे खाद्य पदार्थों और कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए तीन बड़े अमेरिकी समूहों को शामिल किया. एक समूह में 46,000 से अधिक पुरुष शामिल थे जिनका 24 से 28 वर्षों तक अनुसरण किया गया।

अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सबसे कम सेवन करने वाले समूह की तुलना में, जिन लोगों ने सबसे अधिक अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन किया, उनमें कैंसर का जोखिम 29% अधिक था.

शोधकर्ताओं ने पाया कि अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शरीर में इंसुलिन संकेतन और प्रभावों को बाधित कर सकते हैं. ये सूजन को बढ़ाते हैं और आंत के माइक्रोबायोम को बदलते हैं, जो कैंसर के विकास में योगदान दे सकते हैं. हम जो खाते हैं उसका कोशिका वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य और आंत के बैक्टीरिया पर प्रभाव पड़ता है.

अध्ययनों से पता चला है कि अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में आमतौर पर पाए जाने वाले इमल्सीफायर, एडिटिव्स और कृत्रिम स्वीटनर आंतों की सूजन और ट्यूमर के विकास को बढ़ावा देते हैं. इसलिए, इन खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन शरीर को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है.

कोलन कैंसर के लक्षण और रोकथाम

युवा लोगों में कोलन कैंसर का खतरा और भी खतरनाक होता है क्योंकि पेट दर्द, कब्ज या रक्तस्राव जैसे शुरुआती लक्षणों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है. जब तक सही निदान होता है, तब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है. इसलिए, युवाओं के लिए अपनी जीवनशैली पर ध्यान देना और अधिक फाइबर, हरी सब्जियाँ और फल खाना ज़रूरी है.

साथ ही, नियमित रूप से व्यायाम करें और नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाएँ. इस बढ़ती समस्या को रोकने में उचित जागरूकता सबसे बड़ा हथियार हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए प्रदान की गई है. कोई भी चिकित्सा निर्णय लेने से पहले कृपया योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श लें. इस लेख में दी गई जानकारी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है.

